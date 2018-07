El PP gobernará con IU o PSOE en varios pueblos si no hay acuerdo para respetar al más votado

Actualizado 04/06/2007 17:28:29 CET

CÓRDOBA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP está dispuesto a intentar cerrar pactos de gobierno en diversas localidades de la provincia con IU, con el PSOE, con el PA o con otras formaciones si PSOE e IU no aceptan un acuerdo con los populares para permitir que en todos los municipios cordobeses gobierne la lista más votada en las pasadas elecciones municipales.

Así lo anunció hoy, en declaraciones a los periodistas, el presidente provincial del PP y también candidato popular a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Nieto, quien, con sus 14 concejales, no tendrá opción al sillón de la Alcaldía en la capital cordobesa si IU --once concejales-- y PSOE --cuatro-- cierran un pacto de gobierno para el Consistorio cordobés.

En este sentido, Nieto advirtió que "el PP puede ser determinante" para la elección de alcalde o la formación de hipotéticos gobiernos municipales de coalición en 24 de los 75 municipios de la provincia cordobesa y que, si no se cierra dicho acuerdo, que el PP está dispuesto a ofrecer a PSOE e IU "por escrito", para respetar en cada localidad a lista más votada. El PP entonces dará "libertad de voto" a sus concejales, "para que actúen como consideren mejor en beneficio de su pueblo", ya sea respetando la lista más votada o cerrando "acuerdos sólidos, estables y coherentes" con otras formaciones, para gobernar o impulsar nuevas políticas en su localidad.

Si PSOE e IU no aceptan el acuerdo provincial de respetar la lista más votada, los populares "no están dispuestos a poner de nuevo la otra mejilla, como ya hicimos en 1999 y en 2003", porque "ya está bien de mantener un criterio hasta el límite, es decir, una cosa es respetar la democracia y otra ser idiotas", porque, tras las municipales de 2003, el PP "tuvo que cambiar once presidentes locales porque no estaban de acuerdo con la postura de la dirección provincial de que había que respetar la lista más votada, y tuvimos que expedientar a los cuatro concejales del PP en Peñarroya por dar el gobierno al PSOE, no respetando la lista más votada, que fue IU".

Así, según subrayó el líder provincial del PP cordobés, los populares han sido "coherentes hasta el extremo, y eso nos ha llevado a una posición en la que los resultados electorales han sido positivos, pero ya es hora de que PSOE e IU tienen que saber lo duro que es ganar unas elecciones y que no puedas gobernar por el interés y la conveniencia de los despachos de los partidos políticos, no por el interés y la conveniencia de los pueblos".

Por ello, desde la dirección provincial del PP, a sus candidatos de los pueblos sólo se les pedirá que "mantengan una postura y lleven adelante una estrategia que coincida con el interés de sus respectivos municipios, tratando de alcanzar un acuerdo estable para que, al cabo de cuatro años, se note, a mejor, los resultados positivos que haya podido tener el PP con otras fuerzas políticas para formar gobierno".

Ello además, será posible porque, según cree Nieto, "hay muchos pueblos en la provincia donde ese posible pacto nacional entre PSOE e IU no lo entienden, no están de acuerdo con él, y donde hay concejales de IU y PSOE que no están dispuestos a aceptar esa imposición, que beneficia a sus partidos pero que, en muchos casos, perjudica a sus pueblos".