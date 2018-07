Cospedal afirma que su candidatura es "para integrar" y para "devolver el orgullo de ser del PP"

Publicado 26/06/2018 13:11:43 CET

GRANADA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha señalado este martes en Granada que la suya es una candidatura "para integrar", para llevar al partido a un proceso de unidad y para, según ha dicho, "devolver a muchos el orgullo de ser del PP que algunos sinvergüenzas nos quitaron".

Cospedal ha asistido este martes a la Junta Directiva Provincial Extraordinaria del PP de Granada, donde ha mantenido un encuentro con los afiliados y ha hecho hincapié en que ningún candidato puede "perder de vista que lo primero tiene que ser el partido", sus valores y el proyecto que éste tiene para España, "no las personas ni los nombres propios".

"Sin valores no hay victoria, tenemos que salir más unidos que nunca de este proceso porque tenemos mucho que ofrecer y que defender", ha incidido la ex secretaria general del PP, quien se ha mostrado convencida de que "no se pueden ganar elecciones sin el partido" y "aquel o aquella que crean que por sí solos son la divina pomada, se equivocan".

"La unidad es algo fundamental en nuestras siglas. Yo creo mucho en la unidad porque nos da fortaleza. Y me traicionaría a mí misma venir a Granada a pedir una cosa distinta a la unidad".

"Hay algunos que creen que España tampoco está preparada para que la gobierne una mujer" pero "yo creo que sí lo está", ha señalado, al tiempo que ha pedido la confianza para llevar a su partido a "ganar las elecciones autonómicas, locales, europeas y generales", así como para "recuperar el orgullo de ser del PP" y defender sus valores.

"Esa es la esencia del PP y así recuperamos a toda esa gente que se fue y que quiere un partido grande, limpio y de futuro que sea el referente del centro derecha español", ha enfatizado, incidiendo en que tanto en el seno del partido como para los españoles se necesita "gente que en los momentos difíciles sepa dar la cara". "Yo he dado muchas veces la cara y muchas veces me la han partido", de lo cual "no me arrepiento", ha agregado.

Junto a ello ha dicho que el PP no va a lanzarse al futuro "siendo una fotocopia de Ciudadanos". "Yo reivindico el orgullo de ser el PP, hay otros que quieren copiar pero nosotros somos el original y así es como vamos a recuperar toda esa ilusión y confianza que en estos años hemos perdido", ha dicho.

Ha abogado así por ser "capaces de recuperar esa seña de identidad que está en el ADN del PP, que es la defensa de la unidad de España", tras hacer la reflexión de que su partido, en una "época de gobierno complicada", no siempre ha sabido trasladar a los ciudadanos aquello en lo que cree, como a su juicio ha ocurrido con el tema de Cataluña, "el mayor desafío que ha tenido nuestro país".