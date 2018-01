Críticos del PP de Jaén abordan en Quesada su continuidad en el partido

Actualizado 10/01/2018 7:54:37 CET

JAÉN, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La corriente crítica del PP de Jaén denominada 'Jaén adelante' celebra este miércoles una reunión en Quesada para abordar su futuro, que prevén fuera de esta formación si para el día 24 "no hay un acuerdo digno" en el partido, que es lo que desean y en lo que aún están "esperanzados".

Así lo ha indicado este martes a Europa Press Miguel Moreno, alcalde de Porcuna y cabeza más visible de este movimiento como excandidato a la presidencia provincial en el congreso del pasado mayo que ganó el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, entre denuncias de "irregularidades" de la primera candidatura y tras el que quedó patente la división en las filas populares.

El encuentro está previsto a las 20,00 horas en la Casa de la Cultura quesadeña y puede asistir "cualquier afiliado o simpatizante" interesado en el proyecto Jaén Adelante con el objetivo de "escucharnos unos a otros", dar opiniones y confirmar el 24 de enero como límite dado para que el PP abra expediente disciplinario al expresidente provincial José Enrique Fernández de Moya y al que fuera presidente de la comisión organizadora del XII congreso (COC), Javier Calvente, por "incumplir" estatutos y "desacato" al Comité de Derechos y Garantías (CDyG) del PP-A, para lo que presentaron unas 800 firmas de militantes.

"Lo que vamos a hacer es ratificarnos en que las cosas no se están haciendo bien, nos están ninguneando, insultando y, si el día 24 no hay un acuerdo digno, pasaremos a no adscritos", ha explicado Moreno, quien ha destacado que "lo primero" que defienden y en lo que todavía están "esperanzados" es ese acuerdo en el seno del propio Partido Popular.

De no ser así, "pasaremos al grupo de los no adscritos aquellos compañeros y compañeras que quieran", lo que "no quiere decir que se vayan a ir todos", pero sí "una gran parte" de quienes forman las en torno a 55 estructuras locales que respaldan este movimiento.

Por tanto, si finalmente se produce, será "después" de ese paso a los respectivos grupos de no adscritos en las instituciones donde tienen representación cuando se hablará "de ir a un partido o a otro", según ha precisado el alcalde de Porcuna, quien ha apuntado que, a pesar de pedirlo durante "mucho tiempo", no han sido atendidos por la dirección regional, desde la que "no han intentado nada".

Al hilo, cuestionado por las declaraciones del presidente del PP-A, Juanma Moreno, para el que "probablemente cometerán un gravísimo error" si se van de la formación, así como una "dejación de funciones" en el objetivo de trabajar por los ciudadanos de Jaén y de Andalucía, ha asegurado que no les han dejado otra opción.

"Cuando en una formación política se reciben solamente desprecios, insultos, ninguneos e injusticias, se recurre a órganos superiores y estos lo que hacen es que amparan y protegen a los que ejercen esas malas prácticas, entonces no te dejan otra opción nada más que luchar desde otra perspectiva. Y otra perspectiva significa salir del Partido Popular", ha afirmado.