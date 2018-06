Cs acusa a Sánchez de "dejar tirada a Andalucía" y "tiembla" ante posibles acuerdos bilaterales en financiación

Actualizado 20/06/2018 11:57:07 CET

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha considerado este miércoles que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no va a ser posible llevar a cabo en lo que queda de legislatura una reforma del modelo de financiación autonómica supone "dejar a Andalucía tirada y en la cuneta", y ha afirmado que "se echa a temblar" con la posibilidad de que el Gobierno central llegue a "acuerdos bilaterales" con comunidades autónomas sobre esta materia.

Así lo ha indicado Marín en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha criticado que, "una vez más", el PSOE "ha dejado en la cuneta" a Andalucía como, a su juicio, hizo en el año 2009, cuando, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España, aprobó un modelo de financiación autonómica que "no respondía a las necesidades de la comunidad autónoma", algo que, según ha apostillado, "han reconocido" tanto el PSOE-A como su secretaria general y presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Para el líder de Cs en Andalucía, a Pedro Sánchez "le ha bastado una semana para demostrar que, en materia de financiación, es idéntico a Mariano Rajoy", y que "PP y PSOE, cuando pasan de Despeñaperros para arriba, se olvidan de Andalucía y se ocupan sólo de la Moncloa y se preocupan sólo de los nacionalistas".

Además, Marín ha considerado que Susana Díaz se ha quedado ahora "huérfana en materia de financiación", porque, "desde septiembre del año pasado, la excusa" de la presidenta "y del Gobierno andaluz" acerca "de todos los males de Andalucía era Rajoy y el maltrato de Rajoy a Andalucía".

El dirigente de Cs, que este jueves preguntará a la presidenta por esta cuestión en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, ha abogado por que Díaz explique cómo, "sabiendo ahora que no va a tener 800 millones de euros más al año, ni 4.000 millones en una legislatura, piensa llevar a cabo las cuentas de la comunidad para cubrir las necesidades" de la misma "sin contar con el amparo del Gobierno de España".

Marín ha insistido en señalar que, el que Sánchez "diga que va a haber acuerdos bilaterales" con las comunidades autónomas, le "preocupa más todavía" porque tras ello ve "un sistema arbitrario y no justo de reparto". "Me echo a temblar", ha expresado, para advertir de que "Andalucía no va a vivir de limosnas de ningún gobierno", y para reclamar "una ley que reforme la financiación" autonómica, aunque Cs rechazase el acuerdo que sobre dicha reforma se adoptó en el Pleno del Parlamento con el voto a favor de las demás fuerzas con representación en la Cámara.

Al respecto, ha apuntado que "la única forma de hacer lo que pedían PSOE-A, Podemos e IULV-CA" en dicho acuerdo del Parlamento, y al que el PP-A "se sumó para no quedarse fuera de la foto, era subir los impuestos a los andaluces y a los españoles", algo a lo que, según ha querido dejar claro Marín, se opone Cs, que cree que "hay otras fórmulas", como "luchar contra el fraude fiscal, ser capaces de evaluar lo que se está haciendo y eficacia en la gestión", si bien admite que "lo fácil es subir los impuestos", aunque "no es para eso para lo que nos pagan los sueldos", según ha reflexionado.

"Esto no va de limosnas, sino de derechos", ha aseverado Marín, que ha argumentado además que "lo que se predica hay que ponerlo en práctica, y el PSOE predica, predica y predica, pero es incapaz de llevarlo a la práctica", de modo que "es exactamente igual que Rajoy", según ha insistido.

Marín ha concluido señalando que espera "recursos, un sistema de financiación justo, que se establezcan unos criterios, y que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se debata y se diga en el Congreso de los Diputados qué modelo de financiación vamos a tener para los próximos años".