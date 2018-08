Cs busca apoyo de algún grupo para llevar a Pleno a partir de septiembre la ley para quitar aforamientos en Andalucía

Publicado 25/07/2018 13:20:49 CET

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, de la mano de su portavoz adjunto, Sergio Romero, va a iniciar una "ronda de conversaciones" con los demás grupos en el Parlamento en busca de que "al menos" uno de ellos secunde y firme la proposición de ley que el partido naranja ha elaborado para "eliminar aforamientos" en Andalucía, con el fin de que dicha iniciativa "pueda debatirse en el Pleno" de la Cámara a partir de septiembre, en el periodo de sesiones que se abre entonces.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente y portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Juan Marín, quien ha recordado que el partido naranja llevaba dicha iniciativa en el acuerdo de investidura alcanzado con el PSOE-A, y que, como "afecta a una reforma del Estatuto" de Autonomía, "necesita que al menos dos grupos la secunden y firmen para que pueda debatirse en Pleno", de ahí que Cs vaya a "intentar lograr el acuerdo de al menos uno de los cuatro grupos" restantes del Parlamento.

De esta manera, el partido naranja va a enviar a los grupos "la proposición que vamos a registrar para que la puedan evaluar, y que al menos alguno de los grupos se sume y podamos debatirla en el Pleno cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones en septiembre", según ha abundado.

Por otro lado, Marín también ha explicado que otra ley "importante" que formaba parte del acuerdo de investidura entre PSOE-A y Cs y que el partido naranja quiere que salga adelante en esta legislatura es la Ley de Formación Profesional (FP).

Al respecto, ha señalado que Cs tiene "interés" en que esta ley "pueda entrar en vigor en el curso 2019-20", y ha incidido en su importancia, porque "ocho de cada diez alumnos de la FP dual se incorpora al mercado laboral".

Ha detallado que el presidente de la comisión donde se está analizando esta iniciativa ha emplazado a los grupos para el próximo 5 de septiembre para llegar a un acuerdo de cara a "un dictamen final para que en el segundo Pleno de septiembre, si fuera posible, se pueda traer la ley al Parlamento".

No obstante, Marín ha advertido de que actualmente hay "puntos de desencuentro ahora que nos hacen dudar de que ese acuerdo sea posible". Uno de ellos tiene que ver con la "dotación de recursos económicos y materiales para sacar adelante una ley que pueda ser útil", otro afecta al "desdoblamiento del profesores" para los casos en los que haya aulas "con más de 30 alumnos", y el tercero atañe a los "cheques formación", "otra de las herramientas necesarias para que esta Formación Profesional dual no se convierta en mano de obra barata para nadie", según ha detallado el dirigente de Cs.

Marín ha comentado que desde Cs esperan "poder consensuar" con los grupos estos puntos de desacuerdo en las próximas semanas, porque se trata de "una ley importante que debe salir adelante en esta legislatura", según ha insistido.

REUNIÓN SUSANA DÍAZ-PEDRO SÁNCHEZ

El presidente del grupo parlamentario de Cs también se ha referido a la reunión que el pasado lunes mantuvieron en el Palacio de la Moncloa la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha explicado que este martes por la mañana pudo hablar con la presidenta Díaz --quien lo había llamado el lunes por la tarde, sin que entonces pudieran hablar--, y que le informó de dicho encuentro en la Moncloa. No obstante, Marín ha insistido en señalar que esa reunión no aportó "ninguna novedad".

Para el dirigente de Cs, lo que Sánchez le ha ofrecido a Susana Díaz es "una limosna para callarnos la boca", porque decirle a Andalucía "que todas las comunidades autónomas tenemos dos décimas de más en el objetivo de déficit para endeudarnos" mediante préstamos con intereses --y que es algo que "ha decidido Bruselas"--, así como "decirnos que nos va a dar ahora lo que nos corresponde en 2019" --en referencia a las entregas a cuenta-- equivale a que el Gobierno central "no nos está dando nada".

Marín se ha preguntado "en qué queda todo esto" --también el plan especial de empleo para Andalucía comprometido por Sánchez para 2019-- "si no hay techo de gasto, si no se aprueba finalmente el objetivo de déficit y no hay negociación de Presupuestos para 2019". A su juicio, entonces todo ello quedaría "en una tomadura de pelo".

"Lo que ha pasado es que Sánchez le ha dado con la puerta en las narices nuevamente a la financiación autonómica y al dictamen" del grupo de trabajo del Parlamento andaluz sobre la reforma de dicho modelo, y "la única alternativa que nos plantean para aumentar el techo de gasto es subirle los impuestos a los españoles y andaluces", y "por ahí Ciudadanos no traga", según ha remarcado Marín, que a renglón seguido ha pedido a la Junta "que no hablen de inestabilidad por eso, sino de ineficacia en la gestión".

Así las cosas, y al respecto del encuentro en La Moncloa, el dirigente de Cs ha señalado que "desgraciadamente creo que estábamos en lo cierto cuando decíamos que no esperábamos nada" de dicha reunión.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FAFFE

Finalmente, y a preguntas de los periodistas, Marín también se ha pronunciado sobre la comisión de investigación solicitada por el PP-A en relación a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), al respecto de lo cual ha insistido en señalar que su grupo "no ha cambiado de idea" y, si las explicaciones que ofrezca el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, en su comparecencia prevista próximamente en el Parlamento "no nos convencen", desde Cs "no tendremos ningún problema en apoyar" la creación de la comisión planteada por los 'populares'.

Según ha remarcado Marín, las comisiones de investigación hay que verlas como parte de la normalidad democrática, y en Cs no tienen "ningún problema en que se celebre una comisión de investigación o 40".