Cs critica la "poca palabra y credibilidad" del Gobierno andaluz por no poner en marcha la oficina antifraude

Publicado 13/09/2018 10:47:09 CET

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha reprochado este jueves al Gobierno andaluz, presidido por Susana Díaz, "su poca palabra, poca memoria y poca credibilidad" por no haber puesto en marcha aún la oficina contra el fraude, una medida que se contemplaba en el acuerdo de investidura que este partido firmó con el PSOE-A "hace 39 meses".

En la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento andaluz, el portavoz adjunto de Cs, Sergio Romero, ha preguntado al consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, por la apertura de la referida oficina, para exigirle que "cumplan con los andaluces y con el acuerdo que el PSOE-A firmó con Cs".

Después de que el consejero haya explicado que la oficina se abrirá cuando se complete el proceso de elaboración del decreto para que cuente con todas las garantías necesarias, Romero ha recordado que este compromiso se alcanzó "hace 39 meses" y, a día de hoy, el Gobierno andaluz "incumple" porque aún no se ha puesto en marcha.

"Quien defrauda a los andaluces es su gobierno, que incumple y tira por la borda la estabilidad de Andalucía", ha espetado el dirigente de Cs a Ramírez de Arellano, a quien ha reclamado que el ejecutivo del que forma parte "deje de culpar a otros por su falta de eficacia y mala gestión". Así, ha asegurado que Cs "no quiere usar esa oficina para romper nada, sino para luchar contra 35 años de clientelismo y enchufismo del PSOE-A".

Además, ha incidido en que mientras la presidenta dice que su palabra es su mayor patrimonio, con el caso de la oficina antifraude, "su patrimonio se devalúa por días por que no cumple con los andaluces con algo firmó hace 39 meses", mientras también ha advertido de que "la sombra del fraude y la corrupción es una losa para Andalucía" pero que el Gobierno andaluz, dilatando la puesta en marcha de esta oficina, "deja muy claro que la mayor losa de Andalucía es el PSOE-A".

CUANDO CUENTE CON TODAS LAS GARANTÍAS

De su lado, Ramírez de Arellano ha explicado los distintos trámites administrativos que ha ido experimentado el decreto que servirá para dar cobertura a la oficina antifraude, de modo que tras las recomendaciones del Consejo Consultivo para revisar "algunas cuestiones de fondo", ahora se trabaja en modificar "aspectos esenciales" del decreto en ese sentido.

Tras señalar que el trabajo del Gobierno andaluz para poder abrir la oficina ha sido "constante" y que no se produce ningún incumplimiento por su parte, el consejero ha señalado que se pondrá en marcha este órgano una vez que esté completo el trabajo que concierne al decreto.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el hecho de que aún no esté en vigor la oficina antifraude no significa que la administración no tenga en marcha tareas de control para prevenir el fraude y la corrupción.

"No va a haber una oficina contra el fraude defraudando las correspondientes y necesarias garantías jurídicas que son imprescindibles en una cuestión tan sensible como esta", ha agregado el titular de Hacienda, que ha insistido en que la administración ya dispone de otras medidas de control y que abrirá la oficina cuando cuente "con todas las garantías".