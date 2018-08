Cs pide a Susana Díaz no adelantar las autonómicas para completar el acuerdo de investidura, al 70% de ejecución

Publicado 27/08/2018 13:53:07 CET

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Elena Sumariva, ha defendido este lunes la necesidad de agotar la legislatura y no adelantar las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2019 para poder completar las medidas previstas en el acuerdo de investidura con el PSOE-A, cuyo nivel de ejecución ha cifrado en más del 70 por ciento, y ha urgido a la Consejería de Economía y Hacienda a abrir ya la negociación para los presupuestos de 2019.

En rueda de prensa en la sede regional de Cs Andalucía en Sevilla, Sumariva ha asegurado que Cs "no sabe si va a haber elecciones anticipadas o no" pero ha defendido que es "importante agotar la legislatura porque tenemos un acuerdo de investidura con muchas medidas que aún no se han cumplido", entre las que ha citado como prioridad una nueva rebaja de 1,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF "si hay alguna negociación" de cara a los Presupuestos de la Comunidad para 2019, para los que la formación 'naranja' sigue "a la espera" de noticias desde la Consejería de Economía y Hacienda.

"Los andaluces valoran nuestra capacidad para ser útiles. En Cs nos gusta sentarnos a hablar y negociar una nueva rebaja de 1,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF para poner más dinero en los bolsillos de los andaluces", ha asegurado la dirigente de Cs, que ha destacado que las rebajas fiscales aprobadas gracias a Cs en lo que va de legislatura se están traduciendo en "mayor recaudación para las arcas de la Junta de Andalucía" frente a los "gurús" que acusaban a su formación de perseguir "agujerear el Estado del Bienestar".

Sumariva ha insistido en que el posible adelanto de las autonómicas "dependerá de que a Susana Díaz le interese o no dar al botón de las elecciones" aunque para Cs es prioritario "tener aprobada la Ley de Formación Profesional", actualmente en trámite en el Parlamento pero que "no dará tiempo a concluir" si hay anticipo electoral "tras un trabajo ímprobo".

"No queremos que se adelanten las elecciones, no tenemos ningún interés, queremos seguir siendo útiles para los andaluces y terminar la legislatura contra tranquilidad para poder aprobar las medidas aún pendientes del acuerdo de investidura, cumplido en más del 70 por ciento", ha insistido la responsable de Acción Institucional de Cs Andalucía, que ha querido dejar claro al PSOE-A que su formación "ha estado y sigue estando ahí para sentarnos, negociar y terminar de cumplir el acuerdo de investidura".

Sumariva ha calificado como "cordiales, naturales y normales" las relaciones actuales entre su partido y el PSOE-A, aunque ha reconocido que es "atípico" que aún no se haya abierto la negociación de los Presupuestos para 2019 porque "otros años a estas alturas ya había habido reuniones" y ha criticado que el consejero Antonio Ramírez de Arellano haya afirmado que "Cs no ha tenido a bien sentarse". "Eso no es así, seguimos esperando y ya hemos planteado nuestras líneas rojas", ha zanjado.

OBJETIVO DE DÉFICIT Y TECHO DE GASTO

Sobre la posición de Cs a nivel nacional ante la votación en el Congreso sobre la flexibilización del objetivo de déficit y el techo de gasto, Sumariva ha emplazado en primer lugar al PSOE a "dedicarse a gobernar" y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe "a golpe de decretazo" en lugar de "hablar con los partidos", al punto que ya ha aprobado más decretos leyes "que Rajoy y Zapatero juntos".

En cualquier caso, ha querido dejar claro que "si a flexibilizar el objetivo de déficit y elevar el techo de gasto va a aparejado una subida de impuestos, Cs nunca lo va a apoyar" y ha afeado al Ejecutivo central que esté obligado a "improvisar con un lazo en el cuello de independentistas y separatistas que le agobian como acreedores del apoyo a su investidura en la moción de censura".

"Cs quiere elecciones generales, que hablen los españoles y las urnas. Pedro Sánchez dijo que iba a ser presidente un tiempo para poder convocar y ya va diciendo que las elecciones serán en 2020 cuando tocan", ha censurado Sumariva, que ha concluido reiterando que su partido está "siempre dispuesto a negociar" pero no apoyará subidas de impuestos.