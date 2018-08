Cs presentará mociones en los ayuntamientos andaluces con medidas para protección de menores inmigrantes no acompañados

Publicado 27/08/2018 14:11:29 CET

Critica que el PSOE actúa "a fuerza de titulares" en materia migratoria y reprocha al PP que "reclame a Sánchez lo que no hizo cuando gobernaba"

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) presentará en los próximos días una moción en todos los ayuntamientos de Andalucía que planteará "medidas detalladas" para mejorar la protección de los menores extranjeros no acompañados llegados a las costas de la comunidad autónoma ante una situación que considera"preocupante y de máxima prioridad".

Así lo ha anunciado este lunes en Sevilla la secretaria de Acción Institucional de Cs Andalucía, Elena Sumariva, durante una rueda de prensa en la que ha criticado que tanto el PSOE de Pedro Sánchez a nivel nacional como el de Susana Díaz en Andalucía actúan "con improvisación" y "a fuerza de titulares" en materia migratoria y ha censurado que el PP "reclame ahora a Sánchez lo que no hizo cuando gobernaba".

Sumariva ha expresado la "enorme preocupación" de Cs por la situación de los menores inmigrantes no acompañados, a la que considera que "no se le está dando la importancia que requieren porque vemos noticias a diario de que los centros están desbordados, que están aguantando el doble y el triple de menores y los trabajadores no tienen medios materiales ni recursos óptimos para atenderles".

En su opinión, "el PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz actúa a fuerza de titulares" pese a que tanto Gobierno como Junta de Andalucía "tienen competencias" en este tema mientras que el PP "reclama ahora al gobierno interino de Sánchez lo que no hizo cuando gobernaba".

Frente a ello, la moción que Cs elevará a todos los ayuntamientos andaluces instará a que las corporaciones locales eleven una "solicitud de colaboración con las administraciones" autonómica y estatal para que se destinen "más recursos humanos y materiales para los centros de menores tutelados" y, entre otras medidas, "se elaboren programas de transición a la edad adulta, puesto que con muchos de estos menores, cuando cumplen 18 años, no se sabe cómo actuar".

"Queremos poner desde los ayuntamientos nuestro grano de arena, impulsando y ayudando a las localidades que deben hacer frente a esta situación, que los menores no se vean desamparados y los trabajadores cuenten con más recursos", ha concluido Sumariva.