Cs volverá a pedir una comisión sobre la Faffe "inmediatamente" al inicio de la legislatura

Actualizado 19/09/2018 11:58:51 CET

Marín insiste en rechazar que haya "inestabilidad" en Andalucía: "Se la están inventando el PSOE-A y Susana Díaz" porque quieren elecciones

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha anunciado este miércoles que su formación tiene previsto volver a solicitar una comisión de investigación en la Cámara autonómica relativa a la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), desde su creación a la actualidad, "inmediatamente" después de que arranque la undécima legislatura si la que se ha acordado ya crear "decae" con un hipotético adelanto electoral.

Así lo ha indicado Marín en rueda de prensa en el Parlamento coincidiendo con la jornada en la que la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara tienen previsto fijar en su reunión de este miércoles la fecha para la constitución de dicha comisión de investigación, si bien cabe la duda de que ésta pueda arrancar sus trabajos ante la posibilidad de que se adelanten las elecciones autonómicas en Andalucía, porque una convocatoria electoral supondría la disolución de la Cámara y, en consecuencia, la comisión de investigación no podría desarrollarse.

Marín, que ha recordado que su grupo aspira a que su diputado José Antonio Funes pueda presidir dicha comisión, y que ha explicado que proponen que sea la parlamentaria Marta Bosquet su portavoz en la misma, como ya lo fue en la que se creó por el presunto fraude de los cursos de formación, ha admitido que la comisión se quedaría "en nada" si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, convoca las elecciones de manera inminente, al igual que ocurriría con "todo lo demás", porque, según ha recalcado, ante una convocatoria electoral, todo lo que está en marcha en el Parlamento "decae".

El representante de Cs ha lamentado que, por ese motivo, la comisión de investigación pueda quedar "en una declaración de intenciones", pero ha advertido de que, si eso sucede, el partido naranja solicitará de nuevo la creación de dicha comisión "inmediatamente" que se constituya el Parlamento tras las próximas elecciones y eche a andar la undécima legislatura en Andalucía.

APOYO A TRES PROYECTOS DE LEY

Marín ha insistido en señalar que no aprecia "inestabilidad" en la comunidad autónoma que pueda permitir a la presidenta justificar un adelanto electoral, y en ese sentido ha destacado que la Junta de Portavoces previsiblemente acordará este miércoles que en el Pleno de la próxima semana se afronte el debate final de tres "reformas" de leyes del Gobierno andaluz, como son los proyectos de ley para el sector audiovisual de Andalucía y de Medidas frente al Cambio Climático, así como el proyecto de ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que también ya está lista para abordarse en el próximo Pleno para su aprobación definitiva.

Se trata de tres proyectos de ley que Cs tiene previsto apoyar en el Pleno de la Cámara "sin ningún problema", según ha confirmado Marín, quien entiende que son reformas "importantes" que vienen a "sumar", y a los que el partido naranja había venido manifestando su respaldo con anterioridad.

Marín se ha preguntado "cuál es la inestabilidad" que supuestamente hay en Andalucía cuando al Parlamento llegan proyectos de ley e iniciativas de otros grupos, y se sigue trabajando por ahora "con normalidad", según ha agregado, y ha manifestado en ese sentido que la inestabilidad "se la están inventando quienes quieren convocar las elecciones", que son, a su juicio, el PSOE andaluz y su secretaria general y presidenta de la Junta, Susana Díaz.

De igual modo, ha insistido en negar que Ciudadanos haya "roto" el acuerdo de investidura suscrito con el PSOE-A tras las elecciones autonómicas de 2015, porque, según ha apostillado, quienes han "roto" ese pacto han sido los socialistas con sus "incumplimientos" en materia de regeneración democrática, y no sólo en lo relativo a la propuesta de supresión de los aforamientos que defiende el partido naranja, según ha abundado.

También ha apuntado que por parte del PSOE-A no se han puesto recientemente en contacto con Cs "para hablar de nada", tampoco de los Presupuestos de la Junta para el próximo año 2019. "El PSOE-A no quiere hablar ni negociar de nada", ha aseverado Marín, quien ha agregado además que el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, le transmitió a él mismo que, "hasta que el Gobierno central no tuviera sus Presupuestos", por parte de la Junta "no iban a hablar" de los de la comunidad autónoma.

"DEBILIDAD" DEL EJECUTIVO DE SÁNCHEZ

A preguntas de los periodistas, Marín también se ha referido a la "argucia legal" del PSOE en el Congreso que ha consistido en introducir una enmienda a una ley sobre violencia machista con la que pretende reformar la Ley de Estabilidad para anular la capacidad de veto del Senado --donde el PP disfruta de mayoría absoluta-- a la senda de déficit y el techo de gasto.

Marín ha opinado que, si un Gobierno "tiene que andar con estas estratagemas" para allanar el camino con el que aprobar sus Presupuestos, demuestra su "debilidad", y se evidencia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "en manos de separatistas y populistas".

Sin cuestionar la "legalidad" de la táctica empleada por el PSOE, Marín ha manifestado que a un español de a pie le resultará "difícil de entender" el empleo de esa "argucia", que supone "una huida hacia adelante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en opinión del líder de Cs en Andalucía.