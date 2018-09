Ecologistas pedirá medidas correctoras y de evaluación de impacto en vías para paliar los atropellos de lince en Doñana

Publicado 20/09/2018 14:47:01 CET

La asociación Ecologistas en Acción ha anunciado que reclamará formalmente a la administración la ejecución de medidas correctoras y de impacto ambiental vinculadas a la realización de infraestructuras viarias para tratar de paliar la muerte de ejemplares de lince ibérico en el espacio natural de Doñana.

Así lo ha anunciado a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, después de que esta semana haya trascendido el hallazgo de un nuevo cadáver en la carretera A-49, a la altura de Pilas (Sevilla), en lo que finalmente supone el decimotercer caso de muerte en vías andaluzas en lo que va de año 2018, después de otros casos registrados en Adamuz (Córdoba) o Andújar y Vilches (Jaén).

Romero, a este respecto, subraya que a pesar de las denuncias públicas y en el Consejo de Participación en relación a este asunto, los resultados no son todo lo satisfactorios que deberían, pues "no se acometen actuaciones".

"No es la primera vez que sucede en Pilas o en otros municipios como Almonte, para minimizar los atropellos hay que actuar sobre los 'puntos negros', que ya se sabe cuáles son, incluyendo medidas correctoras", subraya el portavoz conservacionista, que lamenta que las nuevas actuaciones viarias no vayan acompañadas de cuestiones de impacto ambiental o de aplicación de la legislación vigente.

Toda vez que en el plan de reintroducción y recuperación de la especie se han invertido decenas de millones de euros, Romero considera que este dinero supondrá "un despilfarro y un derroche" si no se acompaña de las actuaciones adecuadas, es decir, "no apostar por más infraestructuras viarias que no vengan con iniciativas correctoras".

Ecologistas en Acción también ha puesto el foco en los linces muertos por furtivismo y la "impunidad" que parece existir respecto a estos casos, que se siguen dando a pesar del "esfuerzo" y las campañas de concienciación.

"No es que estén disminuyendo, los hemos sacado del pozo y la especie ahora se está recuperando, pero hay que parar los atropellos y los disparos como causas de muerte", ha apostillado.