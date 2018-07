Experta lamenta que las películas “pasen por el filtro del inglés”, pero admite que “manda el dinero”

Publicado 11/07/2018 17:22:24 CET

CARMONA (SEVILLA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La traductora autónoma Ángeles Garrido ha explicado este miércoles que cuando se traducen películas de "idiomas más extraños", éstas "pasan por el filtro del inglés" ya que se pasan primero a este idioma y después al español, y ha añadido que "no es lo ideal, pues da pie a mucho margen de error, pero al final en la industria lo que manda es el dinero".

Garrido ha realizado estas declaraciones antes de su participación en el seminario 'En pocas palabras: curso internacional de traducción y subtitulación' que se ha impartido desde el lunes hasta este miércoles como parte de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

La traductora ha afirmado que la lengua más demandada de su campo profesional en España es el inglés, tras el cual le siguen el francés y el alemán y ha encontrado parte de la explicación en que "desgraciadamente, cuando las películas vienen de idiomas más extraños como el ruso, el chino o el coreano, se traducen primero al inglés y de éste al español".

Un alto porcentaje de las películas que se ven proceden de la industria del cine americano, lo cual hace que el inglés sea el idioma desde el que se doblan la mayoría de producciones cinematográficas, y que el resto procedan del denominado "cine independiente", el cual "tiene que abaratar" costes. "Al final todo el mundo quiere pagar lo menos posible", por un lado "la cadena --que compra la serie o película-- a la productora", y ésta "como está cobrando menos por su producto, tiene que abaratar y una forma de hacerlo es en traducción", ha expresado Garrido.

Así pues, las productoras, en vez de conseguir un traductor del idioma que se trate, ofrecen "unos subtítulos ya hechos en inglés" y "esos tú ya los traduces a tu idioma". "Contratar a un traductor ruso es mucho más caro que tener a uno que lo haga del ruso al inglés y luego otro que lo haga al español", ha agregado.

No obstante, la traductora ha considerado que su sector ha experimentado un auge en los últimos años debido a la variedad de oferta que se dispone. Según ha expresado, "antes no se tenía acceso, ponías la televisión y no podías escoger todo lo que querías ver, ahora sí, ahora entras en una plataforma 'on-line' y puedes elegir lo que quieras y además en versión original", ha manifestado.

Sobre la opción de visualizar una serie o película en su idioma original y con subtítulos en español, una práctica muy común en el resto de países de la Unión Europea, Garrido ha expresado que esto "no quita que el doblaje sea una opción perfectamente correcta". "Cada modalidad tiene su momento, porque hay veces en las que a ti no te apetece ponerte a leer como cuando ves una película de sobremesa", ha expresado la traductora, que ha considerado que "cada cosa tiene su momento y su función y es lo que cada uno prefiera" y que "lo suyo es que ambas opciones estén disponibles y sean de calidad".