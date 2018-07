El expresidente de IFA declara que Zarrías avaló un préstamo a Campocarne con cargo a subvenciones futuras

Publicado 26/07/2018 16:16:18 CET

El PP-A, que pide citar como investigados a Chaves y Zarrías, dice que éstos "regalaron a Campocarne 6 millones de euros para comprar Hamsa"

26 Jul.

Salvador Durban, quien fuera presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) hasta 2001, ha señalado este jueves que firmó un convenio con el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías por el que éste garantizaba la concesión de futuras subvenciones a la empresa Campocarne para la devolución de un préstamo-puente por valor de 970 millones de pesetas (5.829.817 de euros) otorgado en 1999 por el IFA a esta empresa para comprar los activos de Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa) al propio instituto por un importe aproximado de seis millones.

Así lo ha manifestado este jueves Durban en su declaración como testigo ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en la pieza separada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares que investiga las ayudas sociolaborales concedidas a Hamsa-Primayor y en la que, entre otros, se encuentran investigados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (su exclusión está recurrida en la Audiencia Provincial), los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el ex director general de IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete.

Durban ha reconocido este jueves que firmó "un convenio con Presidencia" el 22 de diciembre de 1999 que garantizaba la cobertura presupuestaria del préstamo-puente concedido a Campocarne por acuerdo del Consejo Rector de IFA de 29 de octubre del mismo año. Dicho acuerdo era para "anticipar las subvenciones de pública concurrencia a la inversión y a la creación de empleo, solicitadas por la empresa Campocarne Andalucía S.A., mediante un préstamo-puente por un importe de 970 millones de pesetas, con un plazo de amortización de seis años y cuya amortización serán aplicadas las subvenciones una vez sean desembolsadas".

Cabe recordar que en febrero de 1999 la Comisión Europea declaró ilegales los avales y préstamos concedidos por la Junta a Hamsa, empresa participada por el IFA.

Tras el acuerdo del Consejo Rector, el expediente del préstamo-puente es elevado y aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha de 9 de noviembre. El 22 de diciembre, Durban firmó un convenio con Presidencia, que siempre firmaba Zarrías como titular del ramo, por el que éste le garantizaba la cobertura presupuestaria para anticipar el préstamo-puente. Precisamente, ese mismo 22 de diciembre, Durban firma la escritura pública ante notario del préstamo con Miguel Ángel Ortega, como representante de Campocarne (Primayor a partir de 2004).

En el citado contrato, al que ha tenido acceso Europa Press, el IFA concede un préstamo ascendente a 970 millones de pesetas (5.829.817 de euros) a Campocarne Andalucía, cuya entrega realiza en el acto de la totalidad de dicha suma mediante cheque (mediante dos cheques por valor de 850 y 120 millones de pesetas).

La devolución del mismo, según el citado contrato, se efectuará mediante el abono de las subvenciones de la Junta que en el futuro reciba la entidad Campocarne Andalucía por inversiones en activos fijos, I+D, estudios de mercado, trazabilidad de productos o similares, realizadas con ocasión o como consecuencia de al compra de los activos productivos a empresa Hijos de Andrés Molina en liquidación.

El propio Durban informó al Consejo Rector de IFA el 30 de marzo del año 2000 del convenio suscrito con la Consejería de Presidencia, convenio "que ha desaparecido", como ha reconocido el propio testigo, que no sabe qué ha podido pasar con el mismo. El expresidente del IFA, como ya dijera en su declaración como testigo en la pieza política de los ERE, ha señalado que él no otorgaba subvenciones del IFA "sin que se le garantizara los fondos, tenía que tener garantía presupuestaria", lo que en este caso suponía el convenio firmado con Presidencia.

En documentos que le hace llegar Primayor en 2004 al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, la empresa le expone que Campocarne compró al IFA por seis millones los activos de Hamsa, importe que no se desembolsó y que queda reflejado como una deuda en la sociedad. Del importe total, Primayor señala que 2,3 millones ha sido cancelado con subvenciones que ha recibido de la Junta, aunque no existen publicadas subvenciones concedidas a esta sociedad. En la contabilidad de IFA/IDEA si está registrado los 2,3 millones de amortización del préstamo, aunque no se sabe qué órgano o ente de la Junta las concedió.

CHAVES Y ZARRÍAS "REGALARON SEIS MILLONES" PARA COMPRAR HAMSA

En la misma documentación, con fecha de abril de 2004 y que obra en la pieza separada por Hamsa-Primayor, enviada a Guerrero para exponerle la situación de Primayor, le indican que la deuda se devolverá con subvenciones concedidas a la sociedad, entre otras vías. Igualmente, Primayor le pedía a Guerrero que se le condenará lo que quedaba pendiente del préstamo, 637 millones, condonación que no se ha podido constatar aún. Con fecha de febrero de 2005, Guerrero le envía una carta manuscrita al ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, en la que le indica que la adjunta toda la documentación que le ha enviado Primayor para ver cómo solucionan el problema del préstamo.

Por todo ello, la acusación popular del PP-A en esta causa ha solicitado a la juez María Núñez que cite en calidad de investigados, como presupuestos responsables de un delito de malversación de caudales públicos, al expresidente de la Junta Manuel Chaves, al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, al exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez y al expresidente del IFA Salvador Durban.

Precisamente, este jueves, en declaraciones a Europa Press, el letrado del PP-A, Luis García Navarro, ha señalado que "Chaves y Zarrías regalaron a Campocarne seis millones para comprar Hamsa, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, ratificando el acuerdo del Consejo Rector del IFA".

ANTONIO FERNÁNDEZ PAGÓ AYUDAS A PRIMAYOR "SIN SER APROBADAS"

De otro lado, Francisco José Oyonarte, quien fuera secretario general del IFA entre febrero de 2003 y junio de 2004 y durante el mismo tiempo jefe de la asesoría jurídica del mismo organismo, también ha declarado como testigo en la pieza de Hamsa-Primayor. Cuando llegó al cargo conoció diferentes convenios específicos de ayudas que "no sabía de que eran" y acudió a la Dirección de Finanzas del instituto.

Entonces, según han informado fuentes del caso a Europa Press, Oyonarte ha explicado que conoció el convenio marco de 2001 entre IFA y la Consejería de Empleo por el que el instituto pagaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a través de los fondos que se le enviarían del programa presupuestario 31L por transferencias de financiación.

En este sentido, ha señalado que había tres convenios de ayudas sociolaborales de los ERE de Primayor, Atarazanas de Constantina y de un ayuntamiento. Sobre el primero, consideró que necesitaba ser aprobado por el Consejo Rector y después ratificado por el Consejo de Gobierno, por razón de su cuantía. Esta cuestión fue debatida intensamente en el Consejo Rector del IFA, pero "no se pudo recoger en el acta porque lo visaba el presidente del IFA, entonces el exviceconsejero de Empleo Antonio Fernández".

Los tres convenios se sometieron al Consejo Rector, pero el de Primayor "Antonio Fernández se negó a remitirlo al Consejo de Gobierno y lo retiró". Oyonarte, según ha indicado, "luego supo que por orden de Fernández se pagó sin haberse aprobado".

Además, ha añadido que tras esto los convenios no alcanzaban los 1,2 millones de euros para no pasar "los controles" que tenían que superar para ser validados por el Consejo de Gobierno, lo que "haría imposible que se aprobaran".