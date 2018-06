Gálvez, encantada con el Gobierno feminista de Sánchez, que considera "un logro colectivo" de las mujeres

Actualizado 08/06/2018 10:53:05 CET

La nueva consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, se ha mostrado este viernes "encantada" con el nuevo Gobierno feminista nombrado por el socialista Pedro Sánchez con once mujeres ministras, con unos "currículum potentísimos" y "de gran solvencia en sus campos", y ha señalado que esto responde a "un logro colectivo" que "eclosionó" el pasado 8M, Día Internacional de la Mujer.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Gálvez, que ha destacado su trabajo continuo por la igualdad y el feminismo, ha asegurado que con las nuevas ministras "nadie podrá hablar de cuotas, ni de ministras floreros". "Es un logro colectivo, de un largo trayecto; lo mismo que yo esté aquí". "He trabajado siempre por la igualdad y ahora desde otra situación con más posibilidades", ha afirmado.

Así, ha indicado que las políticas de igualdad deben ser transversales y ha precisado que, en el ámbito universitario, existe un 'techo de cristal" con "pocas rectoras, catedráticas o responsables de equipos de investigación". "Hay carreras como las ingenierías que cuentan con pocas mujeres y va a ser la formación que va a tener más valoración dentro de la cuarta revolución tecnológica", ha subrayado, a la par que ha indicado que "no se puede prescindir del talento de la mitad de la población".

Preguntada en concreto sobre su homólogo en el Ejecutivo nacional, Pedro Duque, la nueva consejera ha destacado la alta preparación del astronauta que "va a luchar para poner la ciencia como algo central en la agenda pública y en las políticas", un paso que ha señalado como importante teniendo en cuenta que "el mundo está cambiando y si no se invierte en este sentido nos veremos rezagados".

Gálvez, que se "sorprendió" con el ofrecimiento del cargo de consejera por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que le pilló "con la hija con fiebre", sintió "vértigo" en un primer momento y "también orgullo", además de la "responsabilidad" que se le sobrevenía.

Tras reconocer que lo primero en su nuevo cargo será "estudiar bien las competencias", aunque la parte de universidades "la domina", Gálvez ha apuntado que seguirá las líneas del Gobierno andaluz para avanzar en la igualdad de oportunidades y trabajará de cara a mejorar "las pasarelas" entre los estudiantes y el mercado laboral. "Si se van fuera, que lo hagan porque quieren, y si quieren volver que puedan hacerlo", ha insistido.

"Se me partía el alma cuando veo alumnos brillantes, mis propios alumnos, que les tengo que recomendar que se vayan fuera y cuando veo otros que quieren volver", ha afirmado la consejera, quien se ha comprometido a hacer "todo lo que pueda" para dar pasos en este sentido. "No todo está en manos de nuestro Gobierno pero lo que se pueda hacer para ir mejorando, ahí me van a tener".



Cuestionada en concreto sobre los problemas que han tenido en la Universidad de Extremadura (UEx) que repetirá algunos de los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) ante sospechas de algún tipo 'hackeo', la consejera ha sostenido que se trata de "tema complicado" que no cuenta con una solución óptima.

"Repetir los exámenes a nadie le gusta, pero es la mejor solución. Habrá que estudiar qué ha pasado", ha señalado Gálvez, quien ha advertido que "cuando hay trampas se vulnera la igualdad de oportunidades". Además, ha garantizado que "eso aquí no puede pasar" porque "los exámenes no están en el servidor".

Preguntada sobre las dificultades de llegar a las notas de corte tan altas para algunas carreras, ha explicado que "aumentar el número de plazas en determinadas carreras haría llegar al mercado de trabajo demasiadas personas con ese perfil", por lo que ha llamado a estudiar "bien" las posibles pasarelas, "ver dónde están los huecos y qué carreras se pueden mover".

Sobre el adelanto de los exámenes de la EBAU de septiembre al mes de junio, ha apuntado que el curso académico empieza cada vez antes y "la selectividad de septiembre va muy justa para las universidades que empiezan muy pronto". No obstante, ha señalado que esto conlleva "mover todo el calendario, estudiarlo y ver con los rectores que modelo conviene más".

Respecto a la adaptación del conocimiento que se imparte en las universidades al mercado laboral, Gálvez ha advertido de que "la universidad es algo más" y debe "formar de manera integral como ciudadanos responsables". Además, ha llamado a adaptar las materias a la nueva revolución tecnológica, la inteligencia artificial, que va a conllevar "cambios muy drásticos en la forma de trabajar y en la manera de vivir".

Cuestionada sobre las concentraciones y demás acciones de los Ayudante Doctor (AyD) y Contratado Doctor interino (CDi) de las universidades de las universidades de Sevilla, Málaga y Granada, la consejera ha mostrado su voluntad a "sentarse y escucharles". "La voluntad está, que me den un poquito de tiempo. El problema lo conozco pero hay que estudiarlo para ver las posibles soluciones. Hay que remar en el mismo sentido", ha subrayado.

Por último, ante las competencias de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) que también asume, Gálvez espera que dé "muchas alegrías" aunque ya cuenta con "datos de exportaciones magníficos". "Extenda es esencial para una comunidad que no es de grandes empresas, sino sobre todo de pymes. Para competir en el mercado global, el tamaño ayuda pero nuestras empresas no todas lo tienen y para eso está lo público, Extenda, para permitir que tengan esa escala", ha cerrado.