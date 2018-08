García valora de forma “muy positiva” que se haya aprobado la formulación de la innovación del Pepch

Publicado 27/07/2018 16:54:57 CET

CÓRDOBA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU), ha valorado de forma "muy positiva" que el consejo rector de la GMU haya aprobado la formulación de la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch), pues con ella "se protegerá el uso residencial" del mismo y "se regulará el uso turístico" que se da.

En un comunicado, García ha reconocido que le hubiera gustado que se aprobara la propuesta inicial que se hizo desde la Gerencia, para la suspensión cautelar de nuevas licencias, por un tiempo máximo de un año, para dar usos turísticos u otros distintos al residencial a las viviendas de algunas zonas del casco histórico, o para aquellos apartamentos turísticos que no reunieran las condiciones de habitabilidad que se les exigen a cualquier vivienda.

En cualquier caso, García entiende que con la formulación para la innovación del Pepch ahora aprobada "favorecemos y protegemos el uso residencial en el centro histórico de la ciudad y regulamos los nuevos usos turísticos que se están dando en la zona".

García ha explicado que, desde la GMU, se pretende evitar "que el centro histórico se convierta en un parque temático, donde el incremento desproporcionado de viviendas y apartamentos turísticos lleven a que los vecinos que residen en esa zona tan importante de Córdoba se vean abocados a salir de la misma".

Por eso, IU, desde su "entrada en el gobierno municipal", ha venido "trabajando en acciones y medidas que van en la línea de revitalizar el casco y de propiciar que sus vecinos puedan disponer de los mismos servicios y espacios, sanitarios, educativos, sociales y de ocio, que tienen otros que residan en cualquier barrio de Córdoba".

"Mayor agilidad en la concesión de licencias de actividad y obra, bonificaciones fiscales en el caso de uso residencial y mejora de infraestructuras, espacios y vías públicas, como la calle Capitulares, Templo Romano o, próximamente, la casa de San Agustín 5, Cine Andalucía o el antiguo convento Regina, son algunas de las acciones que se están llevando a cabo desde la Administración local", según ha destacado.

En concreto y según ha aclarado, "lo que IU proponía, entre otros asuntos en el consejo rector era, primero formular la innovación del Plan Especial del Casco Histórico, segundo, la suspensión cautelar de las licencias en la zona considerada Patrimonio de la Humanidad y Ribera-Corredera), que todavía no están en trámite y que solicitan un cambio de uso de residencial a turístico y otros, así como de aquellos apartamentos turísticos que no cumplen con las condiciones de habitabilidad que se les exigen al cualquier vivienda, para que cuando dejaran de ser una vivienda turística no se convirtieran en una infravivienda".

Además, entre las medidas propuestas por García también se contemplaba el empleo temporal de solares para destinarlo a otros usos, como puede ser el de aparcamiento para residentes. "Esta línea de trabajo responde, entre otros, a la moción aprobada por el Pleno el pasado mes de abril, a las inquietudes señaladas en la Comisión sobre Usos del Casco Histórico, y a las reuniones específicas que se han mantenido con el Consejo de Distrito Centro y con el Consejo del Movimiento Ciudadano", según ha precisado García.

Por último, el primer teniente de alcalde ha señalado que "no debemos olvidar que desde diversos ayuntamientos españoles se han propiciado medidas como las estamos planteando, según los casos, características y otras cuestiones".