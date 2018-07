El gobierno local valora la consecución del 87% de las sentencias favorables y parcialmente en lo Contencioso

Publicado 15/06/2018 18:34:28 CET

CÓRDOBA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba Emilio Aumente (PSOE) y Alba Doblas (IU) han informado este viernes de los asuntos tratados en Junta de Gobierno Local, en la que se ha tomado conocimiento de la memoria de la asesoría jurídica, donde se recogen "las diferentes líneas de actuación del año 2017, así como las propuestas de mejora", y entre ello han destacado que dentro de lo Contencioso-Administrativo, que "supone una parte muy relevante de la actuación", se han obtenido el 87% de sentencias favorables y parcialmente favorables al Consistorio.

En una rueda de prensa, la edil ha resaltado que dichas cifras determinan "el buen hacer de la asesoría jurídica municipal", a la vez que ha apuntado se ha tomado conocimiento del "archivo del procedimiento que se abrió en materia de concesión de salas deportivas y se ha determinado que el Ayuntamiento mantenía una adecuada gestión de las mismas".

En este sentido, ha indicado que es "importante felicitar a la asesoría", al tiempo que ha pedido a la oposición que "deje de crear alarmismo innecesario, que asuma su responsabilidad, realice una oposición constructiva y deje estos asuntos en manos de quien los tiene que resolver, sin entrar en valoraciones y críticas anticipadas".

Por otra parte, se ha aprobado el protocolo general de actuación entre la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y el Ayuntamiento, con el objetivo de "amparar el desarrollo de proyectos futuros con la fundación", según ha indicado la concejal. Además, se ha dado el visto bueno al expediente de contratación del contrato privado con el Consorcio Orquesta de Córdoba para la realización de conciertos durante 2018, con una cantidad de 45.500 euros.

También, se ha dado el visto bueno a los expedientes de contratación del servicio para la dirección de ejecución de la obra del proyecto de rehabilitación y reforma del Archivo Histórico Municipal, así como la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de dicha obra, todo ello por más de 49.000 euros. "La intención es que la semana que viene se adjudique la obra, si todo está correcto", ha aseverado Aumente.

En cuanto a la Delegación de Hacienda, ha salido adelante el anteproyecto del expediente para la renovación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019, así como la autorización de pago anticipado de la cantidad a transferir a Aucorsa para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles, cuya autorización y disposición fue aprobada en diciembre de 2017, por una cantidad de 5,6 millones de euros, para la adquisición de los autobuses de gas.

REGLAMENTO DE LOS CEMENTERIOS

Por otra parte, se ha aprobado el anteproyecto de reglamento de los cementerios municipales, de modo que "ahora se abre un plazo para su conocimiento por el Consejo Económico y Social para después tramitarse ante el Pleno", según ha detallado Doblas, quien ha apuntado que "es una adaptación técnica a la normativa vigente", por lo que "no varía sustancialmente el reglamento que ahora existe".

Al hilo de ello, desde el Consistorio han explicado que el objetivo de la actualización del reglamento es "ordenar y estructurar de forma clara y concisa" el mismo, "haciendo más ágil su entendimiento y aplicación, tanto para los ciudadanos, como para Cecosam".

En concreto, "se han modificado artículos que no cumplían con el Código Civil; se da posibilidad a familiares de asistencia social a que puedan renovar su unidad de enterramiento; se adecuan los plazos de cambio de titularidad una vez fallecido el titular; se da un mayor plazo a las familias para ocupar las unidades de enterramiento desocupadas; se facilita la inhumación del cónyuge del fallecido, y no se podrán usar las unidades de enterramiento si no están actualizados los datos".