La Gerencia otorgará la licencia para el comienzo de las obras de la segunda fase del Centro Lorca el día 8

Actualizado 31/03/2008 17:04:14 CET

GRANADA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada otorgará la licencia para el comienzo de las obras de la segunda fase del Centro Lorca, en construcción en la Plaza de la Romanilla de la capital, en la Comisión que se celebrará el 8 de abril.

Será después de mañana concluya el plazo de alegaciones, según explicó hoy a los periodistas la delegada de Urbanismo, Isabel Nieto, que asistió a la inauguración del quinto pabellón de Los Mondragones. Todo, tras la presentación de una reclamación por parte de un vecino que aseguraba que el centro taparía una de sus ventanas, petición que ya ha sido desestimada.

No se le concederá así a la empresa adjudicataria de los trabajos, Ferrovial, una licencia "provisional", tal y como pedía este fin de semana el delegado de Cultura en funciones de la Junta en Granada, Pedro Benzal, que exigió celeridad en el proceso.

La segunda fase fue adjudicada por 9,5 millones y un plazo de ejecución de 15 meses. La empresa ya hizo la cimentación de los terrenos en la primera fase, por lo que la mesa de contratación la eligió por ofrecer más garantías.

Por otro lado, está pendiente la adquisición de la churrería colindante, que, según lo acordado por las instituciones, se comprará por 316.000 euros. Será esta semana cuando los organismos implicados reciban el contrato de compra, que se formalizará previsiblemente en abril.

Aunque la churrería se comprará después de que comiencen las obras en la segunda fase, esta circunstancia no afectará al proceso, porque hasta que no trascurran tres o cuatro meses no se intervendrá en su parcela, de 14 metros.

El Centro Lorca albergará el legado de Federico García Lorca, que ahora permanece en Madrid, en la sede de la Fundación. Entre sus fondos se encuentran casi 5.000 manuscritos del poeta, 3.000 de otros autores, unos 50 dibujos de artistas contemporáneos como Salvador Dalí o Ismael de la Serna, además de archivo fotográfico y hemeroteca.

Las obras en el centro son financiadas por fondos Feder de la UE en un 75 por ciento y por la Junta de Andalucía en un 25.