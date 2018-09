Una granizada "nunca vista" en Alcaudete (Jaén) "arrasa" cosechas de olivos

Publicado 09/09/2018 21:18:54 CET

ALCAUDETE (JAÉN), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad jiennense de Alcaudete ha registrado en la tarde de este domingo una granizada "como no habíamos visto nunca" que no ha provocado heridos, pero ha "arrasado" cosechas de olivos, además de provocar "daños materiales no muy cuantiosos" en la localidad.

Así lo ha explicado a Europa Press el alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín, quien ha detallado que la granizada ha comenzado en torno a las 16,15 horas y se ha prolongado durante unos 20 minutos aproximadamente, con granizos que en algunos casos se asemejaban, por su tamaño, a "bolas de tenis de mesa".

El regidor ha aclarado que se han registrado daños en mobiliario urbano, en farolas, o en el parque municipal, pero, aunque aún se están evaluando, "no son muy cuantiosos". De esta manera, "lo más preocupante" para él es "el daño en el olivar" que ha ocasionado esta granizada, porque "donde ha pillado ha arrasado la cosecha".

En ese sentido, el alcalde ha lamentado que hay familias que "han visto perder el esfuerzo de un año" como consecuencia de este fenómeno meteorológico por los daños ocasionados en las cosechas.

El alcalde, junto a varios concejales, se ha desplazado a lugares donde se han producido más daños, al igual que muchos agricultores han ido a comprobar el "estado fatídico" de sus propiedades, según informa el Ayuntamiento de Alcaudete desde su cuenta de Facebook.

Desde el Consistorio explican también que el parque municipal es "otro punto muy afectado, puesto que se ultimaban preparativos para la Feria", y "algunas casetas han sufrido gravemente las consecuencias del temporal".

Para este lunes a primera hora se ha convocado una reunión de responsables del Ayuntamiento "para evaluar daños, conocer las zonas afectadas, reunir los partes más destacados y acometer las actuaciones necesarias".