El grupo de trabajo de reforma de la Ley Electoral aprueba el informe con los votos de PSOE-A y PP-A

Publicado 19/06/2018 19:56:22 CET

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo para reforma la Ley Electoral de Andalucía del Parlamento ha aprobado este martes el informe final elaborado por la presidencia de este órgano, con los votos de PSOE-A y PP-A, mientras que Podemos y Ciudadanos se han abstenido e IULV-CA ha votado en contra.

Una vez aprobado el documento, será remitido a la comisión parlamentaria de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática y se abre el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar sus votos particulares. Como se recordará, durante los trabajos en el seno del grupo, las formaciones ya pudieron plantear enmiendas parciales al documento.

La fecha tope para registrar los votos particulares será el 10 de julio, hasta las 14,00 horas.

De este modo, el informe aprobado recoge que los grupos deben aspirar a que cualquier reforma de la Ley Electoral andaluza que se apruebe contribuya a facilitar que los órganos de representación política "reflejen lo más fielmente posible la composición ideológica de la sociedad a la vez que posibilita la gobernabilidad de las instituciones", lo que entienden que solo es posible a través del diálogo, el consenso y la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que lo integran.

El documento elaborado por la presidencia del grupo de trabajo asume que existen pocos puntos donde haya coincidencia entre todos los partidos, de ahí que les inste a que sigan trabajando en la búsqueda del consenso necesario que dé legitimidad para abordar la reforma de una ley "del calado y transcendencia de la ley electoral".

No obstante, agrupa las propuestas de modificación presentadas por los diferentes grupos en base a su incidencia o no en el régimen electoral, a que puedan ser abordadas o no desde las competencias del legislador autonómico, al consenso existente, la complejidad y viabilidad técnico-jurídica de las mismas y que las mismas estén o no comprendidas en el mandato otorgado a este grupo de trabajo.

MODIFICACIONES QUE SE PUEDEN ABORDAR

En el informe hay un bloque perfectamente delimitado sobre modificaciones que se pueden abordar con la reforma de la Ley Electoral de Andalucía y que, por tanto, se podían tratar en el seno del grupo de trabajo.

Este bloque se dividía además en dos apartados: las propuestas que tienen un alto grado de consenso o que habiendo sido propuestas solo por algún grupo o grupos parlamentarios no deben suscitar conflictividad con el resto de fuerzas políticas y las propuestas que precisan seguir profundizando en la búsqueda de al menos un mínimo consenso.

Respecto al primer bloque, los asuntos son 'Incompatibilidades' --establecer la dedicación exclusiva de los miembros del Parlamento (propuesta por el PSOE-A); incompatibilidad entre el cargo de parlamentario y concejal de un ayuntamiento (Podemos), e incompatibilidad entre parlamentario y senador (Podemos y Ciudadanos), o 'Comisión de control asesora de la Junta Electoral de Andalucía', ante lo que Podemos y PP-A han propuesto incluir representantes de los medios de comunicación, mientras que Ciudadanos plantea tener en cuenta el criterio profesional en el análisis de la información electoral en los medios de comunicación e IU se refiere a la necesidad de contar con el asesoramiento de profesionales en la organización de los debates electorales.

Un tercer asunto de este primer bloque de propuestas con "alto grado de consenso" se refiere a los debates electorales en medios de comunicación públicos. El informe pone de manifiesto que "todos los grupos coinciden en la necesidad de regular esta materia, si bien discrepan en la forma concreta de cómo hacerlo". Dado que se trata de un mandato estatutario, la presidencia del grupo propone que, en tanto los grupos parlamentarios siguen trabajando en alcanzar un consenso, se puede regular en estos momentos, como un "acuerdo de mínimos, la obligatoriedad de organizar al menos un debate donde estén presentes todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria".

El cuarto asunto de este bloque se refiere a la información y propaganda electoral. En este sentido, el PP-A propone, según recoge el informe, incrementar de 5 a 10 minutos el tiempo de los espacios gratuitos cedidos en medios de comunicación públicos a los partidos sin representación parlamentaria o con una representación inferior al cinco por ciento.

PROPUESTAS CON MENOS CONSENSO

En cuanto al bloque relativo a 'Propuestas que precisan seguir profundizando en la búsqueda de al menos un mínimo consenso', se recogen asuntos como el 'Número total de escaños del Parlamento andaluz' --incrementar de 109 a 119 (IULV-CA)--; 'Número mínimo de escaños por circunscripción electoral' --bajar de 6 a 8 el número de escaños mínimos asignados por provincia (Ciudadanos)--, o 'Sistema de reparto de escaño' -- sustituir método D'Hondt por el método Sainte-Lagüe (Ciudadanos) o sustituir el actual método D'Hondt por un método complejo que conjuga el D'Hondt y el método biproporcional con redondeo de Webster (IULV-CA).

Otros asuntos en este bloque se refieren a 'Barrera electoral'

--establecer un mínimo del 5 por ciento sobre el total de votos de la comunidad (PSOE-A)--; 'Junta Electoral de Andalucía' --incluir representantes de los medios de comunicación (Podemos); o 'Comisión de Control asesora de la Junta electoral de Andalucía' --eliminar el actual sistema de voto ponderado (IU) e incluir a representantes del Consejo de periodistas (PP-A)--.

En 'Información y propaganda electoral' plantea la eliminación del actual sistema de bloques informativos en la programación, dejando al único criterio profesional el tiempo dedicado a cada tema (Podemos y Cs), remisión de la propaganda, papeleta y sobre electoral de todos los partidos en un único envío (Podemos, Cs e IU) y utilización de las nuevas tecnologías que permita la eliminación o minimización del uso del papel en la documentación electoral (Podemos).

Otro tema es el referido a 'Financiación electoral' y reducción de los gastos electorales. Según el informe del presidente, todos los grupos manifestaron su posición favorable si bien se han limitado a plantearlo de forma genérica. Otros temas son 'Doble cremallera' --introducir este sistema para que también se alterne en las cabezas de lista hombre/mujer (PP-A e IU) o 'Sistema de recuento' --permitir el voto útil transferible (Podemos)--.

Otro tema sobre el que no hay un consenso se refiere al 'Sistema de listas' (cerradas, desbloqueadas o abierta). Según recoge el informe, el PP-A proponía sustituir el actual sistema por uno de listas cerradas desbloqueadas; IU proponía listas totalmente abiertas y desbloqueadas, y Ciudadanos planteaba listas cerradas parcialmente desbloqueadas.

Un último asunto es el relativo a 'Sistema de votación'. PSOE-A y Cs plantearon introducir la posibilidad de voto anticipado; PP-A, implementar el voto electrónico presencial; Podemos, la utilización de nuevas tecnologías para que se pueda emitir el voto de manera no presencial incluso anticipadamente al día de la votación, e IU, propone implantar las mesas administradas electrónicamente.

Se incluye también que no se considera idóneo la implantación del voto electrónico a distancia porque no permite garantizar los requisitos esenciales del voto, la identidad y libertad en el ejercicio del derecho y la garantía de que no se produce fraude electoral, en virtud de una enmienda aprobada del PP-A.

Sobre el sistema de recuento, recoge de Podemos que se permita el voto útil transferible, y de dos enmiendas del PP-A la prohibición de realizar pintadas, colocación de carteles o pegatinas fuera de los espacios señalados por los Ayuntamiento, y que la Presidencia de la Junta tenga potestad legal para disolver el Parlamento y convocar elecciones con total libertad y no ajustada a los ciclos electorales

nacionales.