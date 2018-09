Ifeja tacha de "poco afortunadas" las declaraciones de la concejala de Turismo en Jaén sobre Ibercaza

Publicado 20/09/2018 17:55:53 CET

JAÉN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Institución Ferial de Jaén (Ifeja) ha tachado de "poco afortunadas" las declaraciones de la Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Jaén, Rosario Morales de Coca, sobre la participación de esta administración en Ibercaza, al aseverar que "hayamos dejado perder lo más importante de esta cita como es la entrega de los Premios Caracola", que organiza la revista Caza y Safari, y que este año se van a celebrar en Andújar (Jaén).

A través de un comunicado, se señala que son afirmaciones "sin fundamento, ni contrastadas con la organización de la feria". En este sentido, el responsable directo de Ifeja, y presidente del consejo de administración, Ángel Vera, ha manifestado que "el desconocimiento de la señora Morales de Coca en estas afirmaciones es total, ya que la organización de Ibercaza no ha dejado escapar ningunos premios".

Ha apuntado que "simplemente, por estrategia comercial, una vez finalizado el contrato de dos años que teníamos firmado, la organización decidió no volver a pagar el canon que estos premios exigen y optaron por organizarlos en otro evento del sector, que si estuvo dispuesto a pagar el canon solicitado".

También ha añadido que "la prestigiosa revista Caza y Safari" a la que se refería la concejala "ya ni existe" y "sólo han quedado los premios, que sin duda son importantes y que si en el futuro se diesen las condiciones propicias para las dos partes se estudiaría".

Por otro lado, ha incidido en que "considerar estos premios como lo más importante de esta feria, es infravalorar a todos aquellos empresarios y trabajadores de Ifeja que han trabajado para crear uno de los eventos más importantes del sector a nivel nacional con vistas a superar los 16.000 visitantes de la edición anterior, récord hasta el momento, y además, donde tampoco hubo premios caracolas".

En este punto, ha subrayado que conseguir que Ibercaza "haya alcanzado tal nivel de prestigio, no ha sido fácil" ya que "son doce años, trabajando muy duro, innovado, apostando por nuevos contenidos que han permitido consolidar esta feria como una de las mejores del país, en concreto la segunda de España".

Prueba de ello, según el responsable directo de Ifeja, es que "importantes distribuidoras de armas a nivel internacional, que no participan en ferias nacionales, en esta edición, han apostado por Ibercaza", lo que "demuestra la consolidación y proyección de un evento que nació como provincial y que ya tiene envergadura internacional".

Esta proyección, ha dicho Ángel Vera, posiciona la provincia y la ciudad de Jaén como "referente cinegético internacional que hacen de Ifeja, centro neurálgico del mundo de la caza y la pesca". En este punto ha subrayado que "son muchas las veces a lo largo del año que por la actividad de Ifeja, tanto ferial como congresual, contribuimos a la promoción turística y económica de la ciudad de Jaén con el impacto que esta actividad tiene en hostelería, restauración el transporte o el comercio, entre otros".

Vera ha asegurado entender "el desconocimiento absoluto que manifiesta la concejala al respecto" por lo que "no tenemos ninguna objeción en aclararle todas las dudas o cuestiones que desee conocer al respecto, incluidas las de gestión de esta entidad". Ha manifestado que "la colaboración entre Ifeja y el Ayuntamiento de Jaén "han sido siempre fluidas y cordiales y no entendemos tales manifestaciones tan alejadas de la realidad y tan poco fundadas" por lo que "me da la sensación que ha ido de caza sin saber que la veda no estaba abierta".