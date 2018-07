Los 'indignados' abandonan el encierro en el Rectorado de la Universidad de Granada

Actualizado 25/11/2011 15:14:38 CET

GRANADA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes del Movimiento 15M, unas 60 personas, que permanecían encerrados desde la noche del miércoles en el Rectorado de la Universidad de Granada para reclamar un espacio en el que desarrollar sus actividades han abandonado la protesta de manera voluntaria sobre las 13,00 horas, según han informado a Europa Press fuentes de este colectivo.

Antes de abandonar el encierro, el movimiento ha registrado en el Rectorado una propuesta dirigida al rector de la Universidad, Francisco González Lodeiro, para que ceda a dejarles usar el edificio de la calle Duquesa hasta un día antes de que comiencen las obras de mejora para convertirlo en la futura Biblioteca de la Facultad de Derecho.

En el documento, el colectivo manifiesta su voluntad de diálogo con la Universidad --motivo por el que han decidido marcharse sin crear "conflictos"-- para poder conseguir el citado espacio de trabajo y se han comprometido a cumplir una serie de normas en caso de que se les ceda el inmueble para garantizar la preservación del patrimonio.

Así, se comprometen a no realizar ningún tipo de obra o modificación en el edificio, como poner baldas o realizar arreglos, y apuestan por que se realice un estudio arqueológico del mismo para demostrar que "no se ha tocado nada" cuando tengan que irse.

Además, se elaboraría un listado con los nombres y DNI de las personas responsables de cumplir los acuerdos para el buen mantenimiento de este espacio y se permitiría en todo momento el libre acceso de los técnicos de la Universidad para comprobar el estado de los bienes patrimoniales.

De este modo, añaden las fuentes, el Movimiento 15M quiere dar un paso al frente en favor del diálogo y aseguran que su intención no ha sido en ningún caso generar conflictos pero dicen no entender el motivo por el que no pueden contar con un espacio en el que reunirse cuando hay numerosos edificios públicos en desuso y deteriorados.

Así las cosas, el 15M ha convocado al rector a un encuentro el próximo 1 de diciembre para que les comunique una respuesta. "Si es negativa entenderemos que prefieren que el edificio se deteriore y quede vacío antes de que los ciudadanos lo usen".