IU cree que PSOE y Cs están ya "jugando al mambo" para justificar el adelanto electoral con una "ruptura falsa"

El coordinador de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Ernesto Alba, ha afirmado este lunes que el PSOE y Ciudadanos ya están "jugando al mambo" para justificar un posible adelanto de las elecciones autonómicas en Andalucía con una "ruptura falsa". "Quieren jugar al mambo para ir poniendo en escena una ruptura totalmente falsa", ha aseverado.

En rueda de prensa, Alba se ha referido así a los últimos cruces de declaraciones entre el PSOE y Ciudadanos donde la portavoz nacional de la formación naranja, Inés Arrimadas, aseguró que su partido no negociará los presupuestos autonómicos si la presidenta andaluza, Susana Díaz, no elimina los aforamientos. Por su parte, la presidenta de la Junta contestó que los intereses de Andalucía se decide en la comunidad y no en Madrid ni en Cataluña.

Para Alba, es significativo que estas posturas se den en este momento tras "tres años de la alianza" entre Ciudadanos y PSOE que se dio al comienzo de la legislatura en Andalucía y que fue "en virtud de intereses". "Susana Díaz lleva tres años con Ciudadanos agujereando el sistema fiscal andaluz en consonancia a lo que le iban diciendo Rivera y Arrimadas", ha añadido.

Ahora, según ha apuntado el coordinador de IU, tras tres años de legislatura y en un punto en el que se habla del adelanto, "de pronto" el PSOE y Ciudadanos "parece" que "quieren jugar al mambo" para ir "poniendo en escena" una "ruptura falsa" y así justificar que los comicios se adelanten.

Además, ha resaltado que el "ruido" del "previsible" adelanto de la visita de los andaluces a las urnas tiene a la Junta "en un proceso de cierre de puertas por el mambo, el teatro y la pantomima" que, según ha dicho, está protagonizando con "su actor principal" que es Ciudadanos.

Por otro lado, Alba ha señalado que su formación propuso a Díaz hace una semana abordar las cuestiones presupuestarias desde un punto de vista de "más ingresos y menos desde los recortes en gasto", sin embargo, mientras la presidenta "baila el mambo a la derecha de Ciudadanos", IU "solamente ha recibido silencio".

Sobre esto último, ha lamentado que la presidenta "dirá después que el resto de fuerzas no quieren colaborar" en la elaboración de un presupuesto para Andalucía "que se base más en los intereses de la gente y menos en los intereses de la derecha andaluza y en la derecha de Rivera y Arrimadas".