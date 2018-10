IU recomienda a Cornejo que "se preocupe de explicar a votantes del PSOE-A por qué Díaz gobierna con la extrema derecha"

Publicado 10/09/2018 18:12:03 CET

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de IULV-CA ha recomendado este lunes al secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, que "se preocupe más por explicar a sus votantes las razones por las que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha estado gobernado toda la legislatura con la extrema derecha de Ciudadanos (Cs) que por atraer a los votantes de IU".

En un comunicado, IULV-CA ha salido al paso de las declaraciones realizadas por Cornejo esta misma mañana, cuando en rueda de prensa ha trasladado que "abría las puertas del PSOE-A" a los votantes de la formación de izquierdas tras considerar que su confluencia con Podemos supone su "liquidación".

Desde la fuerza que lidera en Andalucía Antonio Maíllo replican al secretario de Organización del PSOE-A que "ni Podemos se disuelve por ir bajo el paraguas 'Adelante Andalucía', ni IU tampoco, algo que ya ha entendido todo el mundo, excepto Cornejo". "El proyecto 'Adelante Andalucía' nace para fortalecer las ideas y propuestas de todas las organizaciones integrantes de lo que será una coalición electoral", señalan desde IU y añaden que entre otros, el objetivo pasa por "echar al PSOE-A y a la mafia de las instituciones andaluzas".

Desde la coalición de izquierdas consideran que "lo único que se ha disuelto por el momento aquí son las siglas de Socialista y Obrero, pisoteadas y laminadas por la acción política de Susana Díaz, en connivencia con Albert Rivera".

"El votante de IU lo es porque, entre otras cosas, tiene claro que el PSOE es el partido del régimen y de la monarquía, del neoliberalismo feroz y de la corrupción y que sabe perfectamente que Susana Díaz es capaz de gobernar con un partido de extrema derecha", agrega IU antes de advertir de que "con esta carta de presentación, Juan Cornejo lo tiene difícil o casi imposible ante el electorado de IU".

De otro lado, desde la dirección de IULV-CA también se han referido a "los cuatro ex dirigentes de la federación de izquierdas que no son capaces de aceptar el resultado democrático de los debates" para considerar "triste" que "coincidan en táctica y discurso con el PSOE-A". En este sentido, avisan de que "pueda existir una alianza entre el PSOE-A y estos cuatro ex dirigentes de IU que están actuando en connivencia con el PSOE-A, en contra de las decisiones soberanas, democráticas y mayoritarias de la militancia de IU".

Así las cosas, la dirección de IU ha recordado que la Coordinadora Andaluza aprobó con un 90 por ciento de apoyo el informe de coyuntura de su coordinador general, Antonio Maíllo, en el que se incluían dichos acuerdos.

Por último, aclaran que "IU sí tiene una propuesta de candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y que es Teresa Rodríguez", que "conforma un tándem con Antonio Maíllo", algo que deberá ser ratificado, en cualquier caso, por las bases de 'Adelante Andalucía' en las primarias que ya han arrancado.