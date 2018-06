Maíllo insta a "salir del inmovilismo con Cs" a Susana Díaz, que le acusa de estar en la "demolición" de IU

Actualizado 07/06/2018 13:07:08 CET

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha instado este jueves a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a "salir del inmovilismo" en el que se ha instaurado "apoyada por Ciudadanos", mientras que Díaz le ha acusado de estar pensando "en la demolición" de su partido y "en su papel en la futura absorción de la confluencia" con Podemos Andalucía.

Esto ha sido en el transcurso del intercambio dialéctico que ambos líderes políticos han mantenido este jueves en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, al hilo de la pregunta que a la presidenta le ha formulado el coordinador general de IULV-CA relativa a la situación de Andalucía cuando se cumplen tres años del mandato de su presidencia.

La jefa del Ejecutivo andaluz tras apuntar que "las salidas de tono" de Maíllo no le van a distraer de los intereses de los andaluces, le ha afeado que mientras él está "en la demolición" de su partido, "este gobierno está en lo que le interesa a los andaluces". "Cuando venga a hablarme de ruina piense en los escombros que va a dejar en su partido", ha subrayado.

Respecto al nuevo gobierno socialista en Madrid, la presidenta andaluza ha afirmado que un gobierno nacional con un presidente socialista "va a ser siempre mejor para Andalucía", mientras que Maíllo ha criticado que con ella "seguiría Rajoy" porque "no habría habido moción de censura".

En este sentido, Díaz ha respondido que si hace dos años IU se hubiera abstenido, el gobierno socialista, que "ahora tanto le gusta", llevaría dos años trabajando. Así, ha valorado que "compañeros" que han estado en el gobierno andaluz "puedan dirigir España" y hacer "bien para España".

Así, ha considerado que Maíllo está "impaciente" y parece que venga "de campaña, como si se debatiera cuál va a ser la cabeza de partido". "Ya llegará el momento de estar de campaña", ha apuntado Díaz, quien ha precisado que con los tres años que cumple su gobierno el próximo 12 de junio se ha tenido estabilidad económica y política, con la que "se ha creado empleo, ha crecido la economía, se han recuperado derecho y otros más que se van a recuperar en los próximos meses".

No obstante, la presidenta, aunque ha hecho un repaso por las cifras de empleo, ocupación y crecimiento del PIB en este tiempo-- ha dicho "no conformarse" con este balance positivo y ha indicado que "hubiera sido más rápida y más justa la recuperación" si el extinto gobierno de Mariano Rajoy "no lo hubiera frenado".

MAÍLLO: "TRES AÑOS DE FOTOS"

Por su parte, el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, tras desearle aciertos al nuevo Gobierno socialista a nivel nacional, ha criticado que Andalucía, en los últimos tres años, haya estado en el debate político, pero "no como un proyecto diferenciado, sino como referencia al proyecto personal de Susana Díaz" para "irse a Madrid".

"Han sido tres años de fotos, de leyes vacías que no se han traducido en mejoras en la calidad de vida de los andaluces", ha subrayado Maíllo, quien ha insistido en que Díaz ha estado tres años al frente de la Junta, "pero no ha gobernado".

"Propaganda, quejío e incompetencia", con estas palabras ha cerrado Maíllo su primera intervención, que ha seguido en su segundo turno diciendo que en estos tres años Díaz ha estado "en el lado equivocado, en el lado conservador". "Ha construido una estabilidad en el imaginario de que Rajoy esté en Madrid y usted en Andalucía", ha criticado.

En este sentido, ha señalado que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le ha dejado fuera del tablero de juego" y ha afirmado que la estabilidad para Díaz era "apoyar a Rajoy" porque ella no es "la del 'no es no', sino que su estabilibad es la del apoyo de Cs". De esta manera, ha instado a no confundir "estabilidad con inmovilismo" y ha acusado de tratarse de estabilidad para ella.

Frente a esto, ha avisado DE que no permitirán que "arrastre a Andalucía" y le ha invitado a "salir del inmovilismo" y "deje de ser un freno a los cambios que se producen en el país y que deben producirse en Andalucía".