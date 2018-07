IULV-CA lamenta la "absoluta precariedad" de los monitores escolares y critica que la Junta "se niegue a negociar"

Publicado 02/07/2018 14:02:04 CET

El coordinador general de IU participa en la concentración del colectivo en Sevilla, a la que han acudido unos 300 trabajadoras de toda Andalucía

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha lamentado "la absoluta precariedad" en la que se encuentran los monitores escolares a tiempo parcial, al tiempo que ha criticado que la Junta de Andalucía "se niegue a negociar" con este colectivo, que este lunes se ha concentrado a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla, haciendo coincidir esta fecha con su primer día de paro por su condición de discontinuidad.

En declaraciones a los periodistas, Maíllo, que ha participado en este concentración convocada por el sindicato CCOO y a la que han acudido unos 300 trabajadores de toda Andalucía, ha destacado que el 90 por ciento de este colectivo de 497 trabajadores son mujeres, y que su labor "es fundamental", porque "sin ellos es imposible desarrollar y abordar la gestión administrativa de los colegios de toda Andalucía".

Además, ha apuntado que es un colectivo que es contratado directamente por la Junta y que "sin embargo el 30 de junio son cesados, no cobran en julio y agosto y vuelven a ser contratados el 1 de septiembre". Y añade que cuando vuelven a ser contratados "los contratos son o de 8 horas semanales, es decir, 2 horas diarias, o de 12 ó 20 semanales, es decir, 2, 3 ó 4 horas diarias, con unos sueldos que no llegan ni al salario mínimo interprofesional, que no llegan ni a los mínimos vitales para emanciparse en las familias que están trabajando".

"Estamos hablando de pobreza laboral y de una responsabilidad máxima de la misma Junta", una Junta "que es la que gasta el dinero en decir lo feminista e igualitaria que es y la garantía de empleo que da, y que tiene en precario a un colectivo, que se niega a negociar y que no aborda ninguna vía de diálogo", afirma Maíllo.

Al respecto, añade que "esto tiene una correlato que fue la nueva alianza contra la educación pública que establecieron PP, Cs y PSOE oponiéndose a la tramitación de una proposición de ley del 5 por ciento de PIB como mínimo de inversión", porque "eso habría supuesto 1.552 millones de euros más de vía presupuestaria que garantizaría la adecuación y recuperación del personal docente, la incorporación al ámbito público del personal no docente, entre ellos monitores no escolares, y la eliminación de la precariedad que se está producción en los servicios externalizados".

De esta manera, el coordinador general de IU dice que la presienta de la Junta, Susana Díaz, "debe saber que la educación pública no es solo una cuestión de titularidad de los centros públicos, la educación pública es un conjunto de valores, de demostración de blindaje de fortaleza entre el personal que garantiza el mismo y la atención la alumnado que es el fin para el que nos conjuramos desde el colectivo" y añade que desde su partido "seguirán exigiendo el cumplimiento" de la PNL que "fue aprobada en el Parlamento a pesar de que tuvo la oposición del PSOE".

Igualmente, Maíllo explica que este lunes han registrado tanto una comparecencia como una pregunta para que la semana que viene en la Comisión de Educación se aborde de nuevo el debate de monitores escolares, que "sé que es una pesadilla para la consejera de Educación, Sonia Gaya, pero va a seguir siéndolo si no se toma una decisión política", afirma.

Así, manifiesta que Susana Díaz "está negociando con Cs cómo van a bajar los impuestos de los ricos" y agrega que "hay de decirles que los movimientos de cambio que hay en España, y a los que no pueden ser ajenos en Andalucía, dicen que la administración pública tiene que tener ingresos para abordar los problemas que tenemos en los servicios públicos, educación, sanidad o dependencia".

"Si quiere acogerse al movimiento de cambios tiene que demostrarlo con hechos y no con propaganda institucional que se contradice con las gestiones como en el caso de los monitores escolares", afirma Maíllo, que manifiesta que este asunto "tiene solución y que hay vías presupuestarias para resolverlo".

Maíllo exige así "una contraprestación en forma de seguridad en el empleo también en julio y en agosto, para preparar bien el curso escolar siguiente como se está haciendo en los centros de educación secundaria, donde en julio, el personal administrativo y el equipo directivo están activos para planificar la actividad del curso siguiente y no situar en una precariedad a un colectivo sin el cual los colegios no funcionan".

Por último, Maíllo ha señalado que el colectivo de monitores escolares "trabaja y se deja la piel para que funcionen los centros a pesar de las condiciones en precario de Susana Díaz, a la que se le llena la boca de decir que es progresista, de izquierdas, feminista y que defiende los servicios públicos, pero que por la puerta trasera privatiza servicios, deteriora la calidad del empleo y se niega a abordar una negociación con los colectivos más en precario de la administración andaluza".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, subraya que "este colectivo protesta porque sus condiciones laborales distan mucho de ser dignas e igualitarias, más bien lo contrario" y asegura que "tienen una relación laboral discontinua y a tiempo parcial con la Junta de Andalucía, lo que conlleva que los meses de julio y agosto vayan al paro, para volver a sus puestos el 1 de septiembre".

CCOO "DENUNCIARÁ EL FRAUDE" POR LA DISCONTINUIDAD

A este respecto, Molina recuerda que "otros colectivos han denunciado situaciones similares de discontinuidad y han sido los tribunales quienes han venido a darles la razón". En este sentido, CCOO exige "la inmediata contratación a año completo" haciendo extensible dichas sentencias a este colectivo, pues "de no ser así el sindicato denunciará el fraude por la discontinuidad en el que se está incurriendo", afirma.

"Si tras la movilización de hoy en Sevilla la Administración educativa no inicia un proceso negociador que acabe con esta situación y dignifique los puestos de trabajo que ocupa el colectivo, habrá una huelga en el inicio del curso y el sindicato acudirá a las autoridades laborales y a la vía judicial", apostilla Molina.