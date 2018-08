Juana Rivas recurrirá la sentencia, que "sacraliza un fracaso del sistema judicial español e italiano"

Publicado 27/07/2018 12:33:06 CET

GRANADA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Juana Rivas, José Estanislao López, ha tachado de "tremendamente injusta" la sentencia que condena a su cliente a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por sustracción de menores, advirtiendo de que esta resolución supone "sacralizar" lo que ha sido "un fallo del sistema judicial español e italiano".

En una primera valoración a Europa Press tras conocer la sentencia, José Estanislao López ha confirmado que la recurrirán ante la Audiencia de Granada al considerar "desacertados" los argumentos esgrimidos por el juez para no valorar el contexto de violencia de género en el que, según defienden, se produjeron los hechos.

El letrado insiste en que "lo que hace entender" la decisión de Juana Rivas de irse de Italia con los dos niños y negarse luego en España a entregárselos son "los malos tratos" y su cliente "no tiene culpa" de que la denuncia por violencia de género que presentó el 12 de julio de 2016 en Granada no fuera remitida a Italia hasta "trece meses después", tras declarar la justicia española que no tenía competencia para valorar unos hechos que habrían ocurrido en Italia.

"Y desde noviembre que la tienen allí sigue metida en un cajón, así que no se puede valorar los malos tratos porque no hay sentencia", ha clamado el letrado, censurando que la condena a Juana Rivas "sacralice" este "fallo del sistema.

José Estanislao López también ha considerado "alucinante" la fecha de la sentencia, que ha sido dictada el 18 de julio, el mismo día en que se celebró el juicio en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, y aunque no ha puesto en tela de juicio "la buena voluntad" del magistrado para resolver con prontitud el asunto ha considerado "manifiestamente imposible" hacerlo tras un juicio de casi cinco horas.