La juez Núñez Bolaños abre dos nuevas piezas separadas en el caso ERE

Actualizado 07/09/2018 14:52:32 CET

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha abierto dos nuevas piezas separadas por ayudas de la Consejería de Empleo a Piensos Andaluces S.A. (Pacsa) y al Centro de Empresas Pabellón de Italia.

En un auto, de fecha de 3 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez María Núñez Bolaños, tras recibir atestado en relación a la subvención excepcional recibidos por Pacsa, considera que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que incoa diligencias previas.

Con anterioridad, la instructora, en un auto de fecha de 10 de agosto y al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda incoar diligencias previas para investigar las ayudas recibidas por el Centro de Empresas Pabellón de Italia, después del escrito del Ministerio Fiscal.

En el citado informe, con fecha de 30 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía recoge que el Centro de Empresas Pabellón de Italia, comunidad de bienes constituida en noviembre de 1998 por EPSA y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), cuyo objeto era crear un centro de empresas de tecnologías avanzadas que facilitase la posibilidad de integrar en el proyecto de Cartuja 93 mediante la explotación por medio de arrendamiento de oficinas, del edificio que durante la Expo del 92 en Sevilla albergó al pabellón de Italia.

Con fecha 16 de diciembre de 2002 se firmó un Protocolo General Regulador de Colaboración entre las consejerías de Gobernación y la de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta en materia de gestión de emergencias y prevención de riesgos laborales y en su estipulación tercera establecía que por parte de la Consejería de Empleo se realizarán las actuaciones encaminadas a la cesión de la dependencias correspondientes a las alas noroeste y suroeste de la 6° planta del edificio para Emergencias 112 Andalucía.

El IFA hizo frente a los gastos generados por el Servicio 112 durante los años 2004 y 2005 por importe de 915.091,06 euros.

Según informe de la Intervención General de la Administración Estatal, "se pudieran haber pagado 915.091,06 euros, si bien no consta de modo cierto la realización de pago alguno. No consta que se haya suscrito un convenio específico alguno y además el protocolo parece estar incompleto porque termina en la cláusula sexta".

Los pagos realizados son en el año 2004 de 768.432,93 euros y en 2005 de 146.658,13 euros. Sin embargo, concluye que "no consta en la contabilidad de IDEA en los ejercicios 2004 y 2005 ningún pago realizado por estos importes al servicio 112 ni documentación acreditativa de la realización de pago alguno por lo que no se puede determinar de modo cierto que se haya concedido pagado alguna subvención con cargo al programa 31L, no hay constancia de que IFA haya abonado al Servicio 112 los importes de 915.000 ni se ha encontrado la contabilidad de IDEA ningún pago realizado por estos importes".

Según las cuentas anuales del Pabellón de Italia, por el Servicio 112 se facturó desde 2001 a 2005 un total de 915.091,06 euros, que fueron abonados por la agencia IDEA.