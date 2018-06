Junta remite al juzgado extractos de tarjetas de la Faffe y recuerda el archivo de causas

Actualizado 12/06/2018 19:34:48 CET

La oposición lamenta la "falta de control" y pide información sobre las tarjetas y Carnero defiende la "gestión absolutamente transparente"

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha anunciado que ya se han remitido al juzgado los extractos de las tarjetas de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), sobre lo que la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha pedido que detalle dicha información, tras lo que ha recordado al PP que "se están archivando diversas causas" y ha criticado que siga dando nombres, apuntando que "pueden denunciarle por difamación".

En comparecencia en comisión en el Parlamento andaluz, Carnero ha informado en el Parlamento que la Junta ha concluido ya el envío de toda la información sobre los procedimientos de reintegro que se abrieron a la extinta Faffe, así como la operativa sobre los pagos con tarjeta, y ha reiterado que la Junta tiene "tolerancia cero con la corrupción" y es "el primer interesado en esclarecer si hubo alguna irregularidad en el funcionamiento de la fundación" como acusación particular en el caso.

El consejero reitera la "absoluta y total colaboración" de su departamento con la Justicia en todos aquellos procedimientos donde se le requiere información.

Carnero ha expuesto el proceso de extinción de la Faffe, acordado por su patronato en abril de 2011 y que se hizo efectivo el 5 de mayo de ese año, así como su baja en el Registro de Fundaciones de Andalucía, y ha añadido que la Junta "será el primero en exigir responsabilidad a quien se le tenga que exigir" si los juzgados determinan alguna irregularidad.

En su enumeración de los requerimientos de juzgado y Guardia Civil atendidos, Carnero ha explicado que el 4 de mayo se remitió al juzgado la documentación sobre los informes de los procedimientos de reintegro que se abrieron a la Faffe, que se han remitido en cuanto ha concluido la revisión sobre los expedientes de subvenciones concedidas.

Ha explicado que el 24 de mayo también se remitió un informe sobre "operativa sobre los pagos con tarjeta y los ingresos contables en efectivo" como respuesta a una petición del juzgado de finales de marzo.

Carnero ha indicado que constaba una tarjeta, cuyo titular era el director gerente y otra tarjetas empleadas para gasolina y peaje. Ha explicado que constaban dos contratos de tarjeta, una en 2004 y otra en 2009, "que no coinciden en el tiempo y reguladas por la normativa".

Además de estos recientes envíos de documentación, el consejero ha detallado como se envió a los juzgados toda la contabilidad de la Faffe en papel desde 2003 a 2011, así como en formato CD. Igualmente, en 2016 se envió a la UCO un ordenador portátil y un modem con el acceso a los dos programas de contabilidad que usaba la fundación.

Junto a esta documentación, también se ha remitido el 24 de mayo de este año la información solicitada sobre "las cuentas de las empresas beneficiarias de los contratos celebrados" con la Faffe, y el 29 de mayo se envió, como respuesta a un requerimiento realizado seis días antes, la documentación referente a "las cuentas de correo de la Faffe", una vez que el juzgado ha delimitado cuáles son las cuentas pertinentes.

Por último, con respecto a las auditorías, Javier Carnero ha precisado que se han remitido al juzgado tres informes de auditoría el pasado 29 de mayo. Sobre la actividad de la Faffe entre 2009 y 2011, ha recordado que el informe se remitió al juzgado de instrucción número 6 en julio de 2016, a la Intervención General de la Junta y a la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los cursos de formación.

"Hemos enviado aboslutamente todo lo que el juzgado ha requerido", ha aseverado el consejero, quien ha dejado claro que la Faffe "tenía las cuentas auditadas en todos sus años de gestión, que se remitía a los órganos de control, y luego se ha determinado hacer una nueva auditoría; la Faffe tenía sus controles", ha dejado claro el consejero, quien ha defendido la "gestión absolutamente transparente" de la Faffe.

El consejero ha recordado el archivo de las diversas causas sobre la Faffe, incluido por parte del Tribunal de Cuentas, y ha criticado que el PP lo califica que "archivazo" e insista en "presentarlo de nuevo como un fraude, dando incluso nuevos nombres, sin pedir disculpas", apuntando que "alguien les puede denunciar por difamación". "La Justicia no para de archivar y el PP no para con la cantinela", lamenta Carnero.

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha definido las palabras del consejero como "no comparecencia, porque no ha aportado ningún dato", y ha lamentado las "contradicciones", toda vez que "varios consejeros negaron que hubiera tarjetas de crédito", mientras que el exgerente de la Faffe "ha reconocido que hubo tarjetas para pagar gastos de representación, pero también comilonas, fiestorros y clubes de alterne".

En ese sentido, ha indicado que Carnero "no ha desmentido que se haya utilizado estas tarjetas en clubs ni que se haya usado en comilonas".

Ha lamentado que el consejero "no ha hecho públicos los extractos de la tarjeta que se han remitido al juzgado". "La Junta tiene miedo y quiere imponer el cerrojazo informativo", ha apuntado Ruiz Sillero, quien ha preguntado "cuántas tarjetas había" y ha pedido detalle del gasto y de los movimientos de las tarjetas. "A muchos empleados de la Faffe se le paga un sueldo por ser del PSOE", ha acusado el PP, que ha dado nombres vinculados a ese partido y trabajaban en la Faffe.

El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yague ha lamentado que "esta mala gestión se ha ido extendiendo en el tiempo" y considera que la colaboración con la Justicia "no es un mérito sino que es una obligación legal, es la ley y no hay otra posibilidad".

Ha recordado que Podemos "hace mucho pidió información, porque temíamos que la Faffe fuera una agencia de colocación". Ha lamentado que "cuando hay opacidad, vemos que hay tarjetas que se utilizan para pagar lo inconfesable dentro de la administración pública".

Yagüe ha lamentado que la oficina anticorrupcion "aun no se ha puesto en marcha" y ha pedido mecanismos para controlar las cuentas corrientes públicas, por lo que ha pedido a la Junta si tras esos "escándalos" va a modificar su postura para poder corregir estos comportamientos, "porque la Faffe nos ha costado un dineral, y nos sigue costando".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White ha lamentado este "feo asunto" sobre la Faffe, donde "ha existido ocho años sin control ni económico ni de ningun tipo" y considera que "ningún euro debe ser objeto de desvío de fondos públicos". Considera que "si hubiera existido una Oficina Anticorrupción, quizás no hubiera ocurrido todo esto".

Ha añadido que "la falta de control en la Faffe es evidente, no sólo por este caso, porque esta forma de actuar desgraciadamente es más habitual y más extendido". Considera que "la integración en el SAE no resuelve el problema" sino que "el SAE ha heredado el problema, que no está enterrado, sino que se ha trasladado" y ha aludido al informe de la Cámara de Cuentas "que pone de forma muy clara los déficits de gestión".

Aunque valora la personación, Ciudadanos ha pedido "más autocrítica" a la Junta respecto a cómo se ha gestionado el dinero público, "pues se trata de carencias y desvíos graves". "Ha sido un despropósito cómo se ha gestionado y exigimos que esto no vuelva a pasar", ha aseverado.

El diputado del PSOE Francisco Javier Aragón ha aludido al archivo por parte de varios juzgados de forma que "hay tres archivos de tres dias diferentes de tres juzgados diferentes".

Considera que la Junta "hace autocrítica" y ha abogado por "tolerancia cero hacia la difamación" por lo que pide "respeto y rigor". "Nosotros utilizamos de manera digna los ordenadores, y no los tratamos a martillazos, como el PP".