Junta asegura que se "cumple de sobra" la regla de gasto y pregunta a Gobierno por qué le otorga aumento del 2,8%

El Gobierno andaluz ha querido dejar claro este martes que, de acuerdo con sus cálculos, Andalucía cumplirá con la regla de gasto en el presente año y ha preguntado al Ministerio de Hacienda y Función Pública de dónde saca que esta comunidad ha tenido un aumento del gasto del 2,8 por ciento, frente al 2,1 por ciento establecido como límite.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se ha pronunciado así al hilo de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública haya remitido un requerimiento a más de la mitad de las comunidades autónomas advirtiéndoles del incumplimiento de la regla de gasto en el presente año. Dicha regla de gasto fija un crecimiento máximo del desembolso de las administraciones públicas del 2,1 por ciento en este ejercicio.

Montero ha confirmado que la Junta ha recibido el citado requerimiento del Ministerio de Hacienda y ha apuntado que "no es baladí" el hecho de que haya llegado después del requerimiento que se hizo al Ayuntamiento de Madrid en relación también con la regla de gasto.

La consejera andaluza ha indicado que no sabe de dónde se saca el Ministerio de Hacienda y Función Pública la cifra del 2,8 por ciento de aumento de gasto por parte de Andalucía, ya que no hay ninguna "transparencia sobre cómo computa la previsión de la cifra de la regla de gasto". "El Gobierno no nos ha trasladado ninguna metodología que nos permita saber por qué es un 2,8 la cifra que prevé para Andalucía conforme a la regla de gasto", según ha añadido.

Ha indicado que esto en cambio no ocurre en relación con los objetivos de déficit y de deuda o con el periodo medio de pago a proveedores, ya que hay una metodología "perfectamente clara" y la que maneja la Intervención General del Estado "es similar" a la que maneja la Junta. Ha señalado que se acordó la puesta en marcha de un grupo de trabajo para abordar una metodología sobre la regla de gasto, pero hasta el momento no se ha producido nada.

La consejera andaluza teme que ese 2,8 por ciento que el Ministerio de Hacienda y Función Pública atribuye a Andalucía obedezca al hecho de que se esté imputando a esta comunidad "una parte del gasto del Gobierno central que no nos corresponde".

Ha explicado que, por ejemplo, en el año 2016, la Junta se sorprendió cuando el Gobierno imputó a Andalucía más de 700 millones de un gasto que no se había producido con motivo de los Presupuestos de la comunidad. La consejera ha señalado que la Junta no ha logrado averiguar de dónde procedía ese gasto y que se preguntó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Montero ha insistido en achacar esta situación a que una parte del gasto del Gobierno central se está "repartiendo, a efectos del cómputo de la regla de gasto, en las comunidades".

En este sentido, ha querido dejar claro que, "sin una imputación de gasto añadido por parte del Gobierno de España, la comunidad autónoma cumple de sobra con la regla de gasto". La Junta ha trasladado al Gobierno central, tras el requerimiento, Andalucía "está cumpliendo de forma escrupulosa con el plan de equilibrio financiero" que se aprobó en el CPFF antes del verano.

Asimismo, ha puesto el acento en el hecho de que los requerimientos del Ministerio de Hacienda y Función Pública a las comunidades hayan llegado cuando la mayoría de las intervenciones generales han cerrado, a 30 de noviembre, el año presupuestario, lo que impide "contraer nuevos gastos a partir de ese momento".

Las consejera ha insistido en que la metodología sobre la regla de gasto que maneja el Gobierno es "opaca" y sin transparencia, de manera que se imposibilita el control del resto de administraciones.