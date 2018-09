La Junta insiste en los "criterios científicos" que rigen en la restauración de las zonas de grandes incendios de 2017

Publicado 18/09/2018 18:02:24 CET

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha asegurado que la restauración de las zonas afectadas por los grandes incendios de 2017 se realiza atendiendo a "criterios estrictamente científicos y evitando la improvisación": es decir, que se siguen las recomendaciones de los técnicos para ver qué tipo de intervención es las más adecuada y comprobando de qué manera se regeneran los terrenos afectados de forma natural.

En el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, el consejero ha informado en una comparecencia a petición del PP de las actuaciones realizadas hasta la fecha por la Junta en las zonas afectadas por los incendios de Las Peñuelas (Moguer, Huelva), Segura de la Sierra (Jaén), La Granada de Riotinto (Huelva), y Almadén de la Plata (Sevilla), donde se han adoptado medidas de emergencia en los dos primeros casos y de urgencia en cada uno de los cuatro siniestros.

En relación con el incendio de Las Peñuelas, Fiscal ha subrayado que actualmente se está redactando un nuevo proyecto de medidas urgentes que contará con un presupuesto cercano a los 2,5 millones de euros y que se prevé iniciar en el último trimestre de este año.

A través del mismo, se acometerá una segunda fase de restauración del Arroyo del Loro y se continuará con la ejecución de las medidas destinadas a prevenir la erosión eólica en zonas dunares expuestas a los vientos marinos. Estas actuaciones se realizan siguiendo las directrices del Grupo de Trabajo Técnico-Científico, encargado de la restauración de la zona afectada por el incendio.

Durante su intervención, Fiscal ha informado de las obras de emergencia realizadas tras el siniestro por la Consejería para garantizar la seguridad de las personas y preparar el entorno para su restauración ecológica, con una inversión de 312.000 euros.

A ellas hay que añadir el proyecto denominado 'Medidas urgentes de remediación de los efectos ambientales del incendio de Las Peñuelas 2017 en el Espacio Natural de Doñana', dirigido a evitar problemas erosivos por efecto del agua y del viento sobre una superficie de 900 hectáreas en el Médano del Asperillo, un gran cordón dunar ubicado en la parte sudeste de la zona incendiada, que ha contado con un presupuesto de 342.000 euros.

También sobresale el programa de actuaciones urgentes que financia el Gobierno central con un presupuesto de un millón de euros, bajo la supervisión técnica de la Consejería, para restablecer la vegetación existente previa al incendio y evitar la proliferación de plagas y procesos erosivos.

El incendio de Las Peñuelas se originó el 24 de junio de 2017 y afectó a un total de 10.340 hectáreas, de las cuales 7.387 hectáreas se encuentran dentro de los límites del Espacio Natural de Doñana, en los municipios de Almonte, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera.

Respecto al siniestro acaecido el 8 de septiembre de 2017 en La Granada de Riotinto y que afectó a una superficie total de 4.168 hectáreas de las provincias de Huelva (La Granada de Riotinto y Zufre) y Sevilla (El Castillo de las Guardas), Fiscal ha destacado que la Junta ha realizado una serie de trabajos de urgencia para evitar los procesos erosivos, la proliferación de plagas y para minimizar la afecciones a la fauna silvestre.

En paralelo a estas actuaciones, desarrolladas a través del proyecto denominado 'Medidas urgentes para la restauración del incendio de Rio Tinto. Monte Público Dehesa Jarrama, año 2017', y con una inversión cercana a los 200.000 euros, la Consejería creó igualmente un Grupo de Trabajo Técnico-científico para orientar la toma de decisiones.

Además de los trabajos desarrollados hasta la fecha, se ha redactado el proyecto de actuaciones de restauración en el área afectada por el incendio forestal en el monte Dehesa del Jarrama, en el término municipal de Zufre (Huelva, que tiene como finalidad paliar los efectos ocasionados por el fuego sobre los ecosistemas forestales y las especies que habitan. Con un presupuesto de 1,6 millones de euros, se encuentra actualmente en tramitación a la espera de que se inicie este otoño.

Otro de los grandes incendios del año pasado fue el que se produjo el 3 de agosto de 2017 en Segura de la Sierra (Jaén), que calcinó una superficie de 687 hectáreas de parajes de gran valor ecológico del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, como son los montes Río Madera, Dehesa Carnicera y El Yelmo Grande Carnicero.

El consejero ha explicado que, una vez extinguido el incendio, el personal técnico del parque natural realizó un estudio preliminar para analizar los daños y evaluar el grado de afección al paisaje, en base al cual se declararon actuaciones forestales de emergencia en los montes públicos afectados por un importe de 150.000 euros.

Para recuperar la zona también se ha adjudicado el proyecto 'Actuaciones hidrológico forestales de emergencia en el área afectada por incendio forestal de Segura de la Sierra, en agosto de 2017. Provincia de Jaén', financiado por el Gobierno central con la cantidad de 250.000 euros.

Por último, sobre el incendio acaecido en Almadén de la Plata (Sevilla) el 8 de septiembre y que afectó a una superficie de 1.129 hectáreas, casi todas forestales y de titularidad pública en su mayoría (1.127), el consejero ha informado de que, una vez extinguido y comprobados los daños, se redactó y ejecutó un proyecto de medidas urgentes para la restauración del área afectada con un presupuesto aproximado de 149.700 euros.

ESFUERZO "NO RECOMPENSADO" E INCREMENTO "INSUFICIENTE"

Por parte del Grupo Popular, la diputada Aránzazu Martín ha explicado, tras congratularse de que este verano no haya sido especialmente virulento en cuanto a incendios forestales y de que Medio Ambiente haya respondido rápida y favorablemente a la petición de visita del PP a los Centros de Defensa Forestal (Cedefos), que el "esfuerzo" del dispositivo Infoca en las tareas de prevención y extinción "no se ve recompensado ni avalado de la misma forma por la Junta".

Así, Martín ha incidido en la necesidad de que el presupuesto crezca más para atender cuestiones como la lucha contra el decaimiento forestal, tildando de "insuficiente" el incremento de siete millones para regenerar las zonas quemadas, en torno a 15.000 hectáreas. De la misma forma, apuesta por agilizar la gestión de las ayudas y por solventar el conflicto abierto por el preacuerdo del convenio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).

A todo ello, Fiscal ha recordado que el Infoca es el "mejor dispositivo de Europa", que ha subido su presupuesto en diez millones --"no es justo decir que no nos hemos esforzado en mantenerlo y mejorarlo"-- y que "hay incendios que no hace falta repoblar porque la regeneración natural es tan potente que cualquier intervención humana lo que viene es a empeorar la situación".