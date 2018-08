La Junta resalta el "compromiso" del Gobierno para revocar la resolución sobre el sindicato de trabajadoras sexuales

Actualizado 31/08/2018 13:07:51 CET

GRANADA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha resaltado "el compromiso que tiene el Gobierno de hacer todo lo posible y lo imposible para que se revoque" la resolución con la con la que dio luz verde a la creación de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).

A preguntas de los periodistas en un acto en Granada, la titular andaluza de Igualdad ha señalado que ese trámite es "importante" puesto que "hay que ser absolutamente contundentes" en este tema, que el Gobierno "tiene que poner en manos de la Abogacía del Estado puesto que ha salido en el BOE y tiene que haber un cambio al respecto de una resolución que se ha adoptado".

En la línea de lo que pidió este pasado jueves la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que urgió al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "hacer lo que tenga que hacer para parar" esta resolución, la consejera ha dicho esperar que "no se legalice la esclavitud de las mujeres, como explotación sexual que es", y ha hecho hincapié en que quien promueve esta iniciativa "no es que sea ejemplar en cuanto a las mujeres".

Ha recordado la rápida respuesta de las asociaciones de mujeres tras conocerse la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pues "detrás de la prostitución lo que hay es trata", además de "muchísimo sufrimiento por parte de muchas mujeres y también de muchos niños y niñas".

"En este país no está legalizada la prostitución, no está legalizada y además no debe de estar legalizada", ha remachado María José Sánchez Rubio, para quien es preciso "evitar que las mujeres tengan que explotar su cuerpo" y que "le obliguen a hacerlo, que es lo que está pasando en la mayoría de los casos", en "redes de trata" vinculadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que "están enriqueciendo a proxenetas y a muchísimos sinvergüenzas".

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, solicitó este pasado jueves a la Abogacía del Estado que "estudie" e "inicie todos los trámites pertinentes" para declarar nula de pleno derecho la resolución con la que el Gobierno dio luz verde a la creación de la OTRAS.

Dicha resolución, publicada el pasado 4 de agosto en el BOE, está firmada por la directora general de Trabajo, Concepción Pascual. La ministra aseguró que ella "desconocía por completo" esta decisión. "La persona que lleve esto me tendrá que explicar por qué no se me hizo saber que ese expediente estaba en tramitación", recalcó en declaraciones a los periodistas en el Congreso.