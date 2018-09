La Junta valora el aumento del volumen de empleados y contratos fijos en el turismo por encima de la media nacional

Publicado 06/09/2018 15:11:25 CET

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Javier Fernández, ha destacado este jueves el incremento registrado en Andalucía de los afiliados en el sector de la hostelería de un 4,6 por ciento en agosto, en relación con el mismo mes de 2017, lo que supone dos puntos por encima de la media nacional y "la mejor marca alcanzada entre las comunidades turísticas españolas".

Fernández ha aportado estos datos en una comparecencia en la comisión parlamentaria de Turismo y Deporte, donde la diputada del PP-A Rosario Alarcón ha pedido que no se conforme con estas cifras y no compare a Andalucía con las comunidades que han sacado "peores resultados".

El consejero del ramo ha incidido en que en agosto subieron los contratos indefinidos en hostelería un 72 por ciento respecto al mismo mes del año anterior en todas las provincias andaluzas, en especial en el colectivo de trabajadoras donde creció 20 puntos más que el de los hombres.

En este sentido, ha valorado el aumento del volumen de empleados y de contratos fijos en el sector turístico, al tiempo que ha subrayado que "el objetivo final es hacer más sostenible el turismo, revertir sus ingresos en el mercado laboral y aumentar su estabilidad y calidad".

El titular de Turismo y Deporte ha destacado también los resultados turísticos de destino en los meses de junio y julio y ha asegurado que "el trabajo realizado para reactivar el turismo nacional ha dado sus frutos". No obstante, ha lamentado el "freno" en los emisores internacionales, aunque ha añadido que en Andalucía es "menor" que el registrado en el resto de comunidades turísticas del país.

"A pesar de los factores que juegan en contra como el Brexit, la caída de la Lira turca o el repunte de competidores del Mediterráneo, esta situación apenas ha hecho mella en nuestros registros, que han experimentado una bajada de un punto del turismo internacional, frente a comunidades donde ha caído más de un cuatro por ciento, como en Canarias; cerca de un tres por ciento, en Valencia; o más de un dos por ciento en Cataluña y en la media del país", ha explicado.

Al respecto, ha añadido que en esta evolución, Andalucía se ha mantenido "con solvencia" en el principal emisor extranjero de la comunidad, el británico, en el que crece entre junio y julio un cinco por ciento y que contrasta con el descenso registrado para este mercado en Canarias (-13 por ciento), Cataluña (-9 por ciento), Madrid (-5 por ciento), Comunidad Valenciana (-3 por ciento) y Baleares (-0,3 por ciento).

MOVIMIENTOS HOTELEROS

En valores hoteleros, el consejero ha subrayado que han subido las pernoctaciones totales en Andalucía un 0,2 por ciento en los meses de junio y julio. "Se trata de un dato positivo porque ha marcado el récord de estancias para estos meses, con más de 12 millones de pernoctaciones, lo que supone un aumento del 25 por ciento respecto a las registradas hace apenas unos años", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que estas cifras incluyen "un importante" aumento en las estancias hoteleras de los viajeros nacionales en Andalucía (+4,1 por ciento), que a su juicio "compensa el comportamiento más errático de los extranjeros". En cuanto al empleo hotelero, ha apuntado que entre junio y julio trabajaron en estos establecimientos una media de 44.125 empleados, 455 más que el mismo periodo de 2017.

En cuanto al acumulado del año, ha afirmado que también está siendo "positivo" para Andalucía, ya que hasta julio se han superado los 30 millones de pernoctaciones hoteleras, lo que supone un uno por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Por último, el consejero ha incidido en que estos resultados apuntan a una tendencia de "desestacionalización", al tiempo que ha resaltado que "Andalucía está tirando del carro del turismo en España". Por tanto, ha confiado en que los meses de agosto y septiembre tengan un comportamiento similar y sirvan para consolidar los grandes resultados de 2017, que fue considerado por el sector como "un año excepcional para el turismo".

PP: "HAY QUE COMPARARSE CON LAS MEJORES CCAA"

En su turno de intervención, Alarcón ha pedido al consejero que "no niegue" la realidad turística andaluza y no compare a la comunidad con otras que han registrado peores cifras turísticas, sino "con las que mejores datos sacan". "No podemos conformarnos con estas cifras, sino que hay que gestionar mejor, visionando el futuro y siempre ser muy exigentes para superar expectativas anteriores de gestión y eficacia", ha manifestado.

Por último, ha pedido que se invierta más en promoción y comercialización y en infraestructura, se incrementen las ayudas al sector de los empresarios y los emprendedores para que sigan creciendo y mejorando sus productos y la calidad de sus servicios, y no se abandone la formación.