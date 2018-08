Junta valora la "productiva" reunión de Pedro Sánchez y Susana Díaz y la oposición echa en falta novedades y concreción

Publicado 26/07/2018 12:15:23 CET

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha valorado este jueves en comisión parlamentaria como "productivo y satisfactorio" el encuentro que el pasado lunes día 23 mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, una visión positiva que los grupos de PP-A, Ciudadanos (Cs) e IULV-CA han cuestionado, ya que han echado en falta "novedades" y "concreción" en los acuerdos alcanzados.

En comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo para valorar esta reunión, el vicepresidente de la Junta ha defendido que Susana Díaz realizó en dicho encuentro "una defensa firme de los intereses generales andaluces" con las mismas reivindicaciones que vino planteando al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, y la cita concluyó de modo "satisfactorio" dados los "numerosos acuerdos" alcanzados, "muchos" de los cuales se irán "sustanciando en estos días".

De esta manera, Jiménez Barrios ha destacado que el encuentro va a tener una "incidencia directa e inmediata" en la vida de los andaluces, y ha contrapuesto este resultado con lo que vino pasando en las reuniones entre Susana Díaz y Mariano Rajoy cuando éste presidía el Gobierno, cuando había "buenas palabras" pero "no se cumplió nada de lo prometido".

"En sólo dos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho por esta tierra más que el de Rajoy en siete años pasados", ha resumido el vicepresidente de la Junta, que ha hablado de "un nuevo tiempo" en las relaciones entre el Ejecutivo central y el andaluz, y ha agradecido la "sensibilidad y el compromiso que está demostrando el Gobierno con Andalucía".

CONTENIDO DE LA REUNIÓN

Al detallar el contenido de la reunión entre Sánchez y Díaz, el vicepresidente ha destacado la creación del grupo político para abordar la financiación autonómica. Junto a ello, ha subrayado que el propio presidente haya reconocido la "urgencia" de que Andalucía cuente con una mayor capacidad financiera, para lo que la comunidad dispondrá de 500 millones de euros más para sanidad, educación y dependencia, de los que 350 procederán de la flexibilización del objetivo de déficit planteada por el Gobierno --por el que las comunidades autónomas tendrán dos décimas más de margen--, y 150 de las liquidaciones de entregas a cuenta previstas.

Igualmente, el vicepresidente ha valorado que Sánchez se haya comprometido a respetar lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, en relación al porcentaje de inversión que le corresponde a la comunidad en relación al montante global que se distribuye entre las autonomías, algo que fue un "reiterado incumplimiento" del Gobierno de Rajoy, según ha criticado.

Jiménez Barrios también ha destacado los "compromisos" del presidente del Gobierno de realizar un "esfuerzo inversor" estatal en distintos proyectos en Andalucía, como los corredores ferroviarios --citando especialmente la conexión Algeciras-Bobadilla--, el AVE a Granada, la ampliación del Metro de Sevilla o la línea de alta tensión Caparacena-Baza, entre otros.

Además, ha resaltado la importancia de que el presidente Sánchez se haya comprometido con la puesta en marcha de "un plan especial de empleo para Andalucía" mediante su inclusión en los Presupuestos Generales de 2019.

El vicepresidente ha hecho un repaso a otros asuntos abordados durante el encuentro como el refuerzo de la seguridad en el Campo de Gibraltar, la atención a los inmigrantes en dicha comarca gaditana, los dispositivos de acogida a menores extranjeros no acompañados (MENA), los mecanismos para paliar el daño al sector de la aceituna negra de mesa por la imposición de los aranceles de Estados Unidos, la atención a las personas en situación de dependencia o el compromiso "decidido" del Gobierno con el Pacto de Estado para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Así las cosas, Jiménez Barrios ha insistido en calificar de "positivo" este encuentro y "provechoso para los intereses generales de Andalucía"

REPAROS DE LA OPOSICIÓN

Frente a esta visión del vicepresidente, el parlamentario del PP-A Adolfo Molina ha señalado que el encuentro en Moncloa ha dejado "pocas novedades", exceptuando alguna cuestión como el plan especial de empleo anunciado, respecto al cual ha advertido de que va condicionado a los PGE de 2019, cuya aprobación "va a costar". Con todo, ha indicado que "ojalá venga para Andalucía".

El diputado 'popular' ha argumentado que al Gobierno de la Junta se le ha "truncado" el relato que había construyendo durante las legislaturas del PP en el Gobierno acerca de que "Rajoy nos roba", y la moción de censura que ha aupado a Sánchez a La Moncloa deja al Ejecutivo andaluz "sin ese enemigo externo que era el presidente" 'popular'.

Molina ha criticado también que desde la Junta asuman ahora que la reforma del modelo de financiación autonómica "es difícil", cuando con el Gobierno del PP "tenía que ser ya y no podía esperar ni un momento". Ahora "se sigue pidiendo" por parte del Gobierno andaluz, "pero ya no es tan inmediato", según ha subrayado el parlamentario del PP-A, quien ha rechazado desarrollar un relato de "buenos y malos".

Por su parte, el diputado de Cs Julio Díaz ha opinado que el encuentro entre presidentes no ha sido "ni tan positivo ni satisfactorio" como ha defendido Jiménez Barrios en una comparecencia en la que ha echado en falta "concreción", de forma que "no ha convencido ni a los firmantes del acuerdo" alcanzado en el Parlamento andaluz acerca de la reforma del sistema de financiación --suscrito por todos los grupos salvo precisamente por Cs--, cuestión sobre la que "no hay un compromiso explícito y temporal" por parte del Gobierno central, según ha remarcado.

En esa línea, el parlamentario del grupo naranja ha indicado que la presidenta de la Junta "no ha traído nada" de dicha reunión, "ninguna buena noticia para Andalucía", y en materia de infraestructuras "no se concretan cifras ni plazos para su ejecución". Respecto al plan especial de empleo, le ha dado la "bienvenida cuando se concrete y venga" a la comunidad autónoma.

Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha incidido en subrayar que la presidenta de la Junta "no se ha traído compromiso" del presidente Sánchez "para llegar a un acuerdo de financiación antes del fin de la legislatura", y tampoco se sabe "qué calendarios" maneja el Gobierno central para "derogar" los "decretos de recortes" en educación y sanidad aprobados por el Ejecutivo de Rajoy.

También ha señalado que Díaz no ha obtenido de Sánchez el "compromiso" de cumplir lo relativo al reparto entre administraciones de la financiación del sistema de atención a la dependencia, ni tampoco de "la paralización de la ejecución del proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana".

Así las cosas, el representante de IU ha indicado que los asuntos más importantes se dejan "ad calendas graecas", y se han dado "unas cuentas patadas adelante" respecto al decálogo de reivindicaciones que de cara a dicho encuentro planteaba la federación de izquierdas.

"UN NUEVO TIEMPO"

Frente a estas posiciones críticas, el parlamentario del PSOE-A Jesús Fernández ha insistido en la idea de que se abre "un nuevo tiempo" tras el "abandono", las "mentiras" y el "desprecio" sufrido por Andalucía por parte del Gobierno del PP, y ha valorado los acuerdos alcanzados entre la presidenta de la Junta y Pedro Sánchez.

En esa línea, el diputado del PSOE-A ha concluido que "a Andalucía le va mejor con un gobierno socialista que con un gobierno del PP".