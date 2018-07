Luis Salvador confirma que no concurrirá a las primarias de Cs para las elecciones andaluzas

Actualizado 08/07/2018 14:39:46 CET

GRANADA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Ciudadanos (Cs) por Granada, Luis Salvador, ha comunicado que no concurrirá a las primarias que el partido naranja ha puesto en marcha para elegir, la próxima semana, a su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en los comicios autonómicos previstos para 2019, y a los cabezas de listas para esas elecciones de aquellas provincias con más de 400 afiliados; esto es, Sevilla, Almería, Málaga, Granada, Cádiz y Córdoba.

En unas declaraciones difundidas por el propio Salvador, el diputado explica que, con una hipotética candidatura suya a las primarias, no puede prestarse "a ser el medio que se interprete que visualiza una desunión interna que en este momento no existe" en Cs.

Salvador se ha visto "en la obligación" de comunicar esta decisión ante "la expectación creada" respecto a que él mismo "pudiera dar el paso" de presentarse a esas elecciones primarias "para disputar la victoria y poder ser el candidato que representara a Ciudadanos en las próximas elecciones" andaluzas.

El diputado por Granada explica que toma esta decisión "tras dialogar con el conjunto del partido", entendiendo que forma parte del proyecto de Cs "a nivel nacional junto a Albert Rivera, y a nivel autonómico a nivel provincial", y tras analizar "todo", y "entendiendo que en este momento se había trasladado información dando a entender que podía haber diferencias internas en Ciudadanos, y que eso pudiera motivar que hubiera candidaturas distintas, y sobre todo la mía frente a la de Juan Marín", el presidente y portavoz del grupo parlamentario en la Cámara andaluza.

Salvador entiende que Cs es "un partido que mantiene una unidad como ningún otro", y por eso, según añade, dice que no puede prestarse "a ser el medio que se interprete que visualiza una desunión interna que en este momento no existe" en el partido naranja, y que "nos dañaría de cara a las próximas elecciones en vez de beneficiarnos".

"Compartiendo esa estrategia con el conjunto de la organización, me veo en la obligación de decir públicamente que, personalmente, no daré ese paso a presentarme a esas elecciones primarias, porque esto no debe ser nunca una cuestión personal sino colectiva", y "la estrategia de mostrar una imagen de unidad en este momento es más importante que la imagen que podamos dar de malinterpretar que esas elecciones no es para tener la mejor candidatura, sino que es porque haya problemas que en estos momentos tienen que no existir y no existen en Ciudadanos", razona Luis Salvador.

El diputado de Cs por Granada quiere dejar claro, además, que su "compromiso" es "trabajar al máximo, como he hecho siempre, tanto a nivel nacional como andaluz y provincial para el proyecto de Cs", lo cual, según agrega, "implica la máxima implicación en este proyecto de cara a las elecciones andaluzas para conseguir, con el candidato que salga elegido por los militantes, la Presidencia de la Junta" de Andalucía.

JOSÉ ANTONIO FUNES TAMPOCO CONCURRIRÁ A LAS PRIMARIAS

En los últimos días también se ha conocido la renuncia a participar en las primarias de Cs del parlamentario andaluz por Granada José Antonio Funes, quien desde su cuenta de Twitter anunciaba el pasado jueves que, tras finalizar esta legislatura autonómica, volverá "a la docencia".

De esta forma, el diputado explicaba que no se presentará a las primarias, pero subrayaba que sigue "comprometido con los valores y el proyecto de Ciudadanos", y valoraba como "intensos" estos años en el Parlamento andaluz, "vividos con pasión".

PRIMARIAS

Cs anunció el pasado miércoles el inicio de su proceso de primarias para la elección de sus candidatos que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas de Andalucía, incluido el nombre de quien aspire a la Presidencia de la Junta en dichos comicios, que se conocerá tras una votación que se llevará a cabo el próximo día 15 de julio.

En un comunicado, el partido naranja detalló que el Comité Ejecutivo "ratificará el próximo lunes el calendario y los plazos, que concluirán el domingo 15 de julio, con la votación de los candidatos".

Desde su cuenta de Twitter, Cs Andalucía señaló que, "ante un posible adelanto electoral", el partido iniciaba este proceso de primarias, en el que podrán participar, según detalló el secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, los 5.697 afiliados de Ciudadanos Andalucía con más de seis meses de antigüedad.

El presidente y portavoz parlamentario de Cs en Andalucía, Juan Marín, ya ha confirmado que concurrirá a estas primarias para elegir al candidato del partido naranja a la Presidencia de la Junta en los próximos comicios autonómicos.

En declaraciones en el Parlamento andaluz el pasado jueves, y a la pregunta de si esperaba "competidores" a su candidatura en las primarias, Marín respondía que no lo sabía, y en todo caso señalaba que "todos los compañeros que decidan presentarse" serán "bienvenidos", y "de eso se trata, de que seamos capaces entre todos de hacer una propuesta al conjunto de los afiliados y que gane el mejor", comentó, para apostillar que "el mejor será el que mejor represente los valores de Ciudadanos y el que más pueda aportar al proyecto" del partido naranja, "sea Juan Marín o cualquier otro".

En esa línea, apuntó que creía que "habrá mucha gente que tenga la intención de sumarse a un proyecto político en crecimiento en estos momentos, que está creando expectativas de ilusión y confianza en el conjunto de Andalucía", y celebró la decisión del exseleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda de presentarse a las primarias de su partido por la provincia de Málaga, opinando que es "un verdadero honor y orgullo" que así lo haga, y "una clara muestra de que mucha gente con mucha valía y capacidad piensa que Ciudadanos realmente puede ser alternativa de gobierno cuando se convoquen elecciones en Andalucía".