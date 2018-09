Madueño, "segura" de que se van a "agilizar al máximo" los trámites para la apertura total del Museo Íbero

Publicado 19/09/2018 14:06:24 CET

JAÉN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, se ha mostrado "segura" de que desde el Gobierno de España, en los aspectos que le competen, se van a "agilizar al máximo" los trámites para la apertura total del Museo Íbero, inaugurado en diciembre de 2017 con una exposición temporal a la espera de poder completar todo su contenido en 2021.

"A mí no me cabe duda de que se van a agilizar al máximo", ha dicho la subdelegada del Gobierno en una entrevista a Europa Press, al tiempo que ha insistido en que en la visita el pasado mes de agosto de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ésta ya dejó patente "la sensibilidad, el conocimiento y la disposición que tenía el Gobierno de España con respecto al Museo Íbero".

En cuanto al futuro del solar anexo al Museo Íbero, Madueño no descarta que finalmente se pueda producir una cesión a la ciudad de Jaén para la construcción de un parque, aunque ha insistido en que antes hay que cerrar un expediente "antiguo" que se abrió cuando la Junta de Andalucía solicitó ese mismo solar.

"No está descartada la cesión a la ciudad del solar contiguo al Museo, simplemente es que había un expediente ya en trámite, un expediente antiguo, que lo solicitó la Junta de Andalucía con otro objetivo y hay que cerrar ese expediente antes que hacer otra cosa", ha dicho Madueño.

Por ello, ha insistido en que "hay que valorar si se cede a la Junta de Andalucía o el que desista la Junta en ese procedimiento y quede disponible para que el Ayuntamiento lo solicite". Esto explica, según la subdelegada, porque se le contestó tan rápido al Ayuntamiento cuando solicitó la cesión de este solar porque lo que se decía es "hay un expediente abierto, tenemos que terminar este expediente antes de poder acceder a lo que usted nos solicita o hable usted con quien tenga la solicitud presentada".

Fue el pasado mes de julio cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige la exconsejera andaluza del ramo María Jesús Montero, rechazó la cesión al Ayuntamiento de la parcela adyacente al museo. Se trata de un solar de 4.208 metros cuadrados donde desde el Ayuntamiento se apuesta por construir un parque. En la actualidad esa parcela es objeto de un procedimiento de enajenación que concluirá con su venta o permuta con la Junta de Andalucía.

Otro de los proyectos que se quedó pendiente entre el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy y el Ayuntamiento de Jaén fue el traslado de la estación de Renfe a Vaciacostales donde el gobierno local apuesta por la construcción de una estación intermodal.

"Yo creo que ese proyecto requiere de nuevo una pensada y sentarse también con la Consejería de Fomento y Vivienda", ha dicho Madueño al respecto, al tiempo que ha insistido en que se trata de una cuestión que "está en el aire" y que vendría bien "repensar" porque a nivel de Administración General del Estado "no hay nada firme sobre ello".

CRÍTICAS MUNICIPALES

En relación con las recientes críticas del gobierno local (PP) en el Ayuntamiento de Jaén reclamando al Gobierno de España celeridad para contar con el Museo Íbero al completo, o reclamando proyectos e inversiones pendientes con la ciudad, Madueño lo ha zanjado afirmado que "como estamos en precampaña está todo el mundo un poco nervioso".

En este sentido ha señalado que "es natural que el Ayuntamiento de Jaén refuerce sus reivindicaciones ahora que en el Gobierno de España ya no están las siglas de su partido político". No obstante, ha apuntado que "desde esta Subdelegación, la colaboración con el Ayuntamiento es total y no puede ser de otra manera".

Dicho esto, también ha apuntado que "el Ayuntamiento de Jaén tiene problemas mucho más gordos y mucho más graves que las cuestiones que nos transmiten a nosotros por la gestión de un solar o que en una determinada plaza haya cierta inseguridad".

"Creo que los problemas son mucho más graves y que al fin y al cabo si mandan algún tipo de queja o reivindicación, posiblemente en algún caso sea una cortina de humo y en otros casos que se quedan desacreditadas porque las reivindicaciones son reivindicaciones desde el primer momento y no sólo a partir de una determinada fecha", ha afirmado la máxima responsable del Gobierno de España en la provincia.

En esta línea ha insistido en que "se desacreditan si no lo han reivindicado antes teniendo la oportunidad y habiendo tenido durante muchos años la oportunidad de estar con el mismo partido gobernando en España".