Maeztu está "muy satisfecho" con el trabajo de la Defensoría y dice que "está a expensas de lo que diga el Parlamento"

Publicado 26/06/2018 13:54:33 CET

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha destacado que está "muy satisfecho" con el trabajo que durante sus cinco años de mandato ha realizado la Defensoría y asegura que ahora "está a expensas de lo que diga el Parlamento".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras inaugurar un seminario para abordar la exclusión financiero, ha añadido que la Oficina del Defensor "ha cogido ritmo" y que "se ha activado mucho lo recibido del anterior Defensor", toda vez que añade que siente que "respetan mucho" la institución.

En este sentido, destaca que según un sondeo realizado por la propia Defensoría, la gente "le ha dado un 7,6 de nota", y subraya que el trabajo que realiza la misma "es necesario". "Somos modestos y humildes, pero tenemos un 94% de aceptación, 1.300 expedientes, atendemos las quejas de oficio, etcétera".

Así, señala que ahora "está a la espera de que el Parlamento actúe y diga lo que quiere", y luego, añade, cuando la Cámara andaluza "diga si va a renovar o a quien propone, entonces diré si estoy dispuesto a dar el paso o no; pero ahora no porque no sé cuál es su propuesta".

Sobre le eliminación de los adjuntos, el Defensor asegura que este tema "ha sido siempre un planteamiento de todas las defensorías" y que "ahora se está discutiendo el perfil y qué número de adjuntos sería aceptable dentro de una política de austeridad". "Este es el debate que comenzó el otro día", concluye.