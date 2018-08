Maíllo apela a la confluencia frente a la "derechización" del PSOE-A y PP-A y Cs, que "no pueden liderar ningún cambio"

Publicado 01/08/2018 11:48:47 CET

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha reivindicado la confluencia electoral bajo la que su formación política concurrirá a las próximas elecciones andaluzas junto a Podemos y otros actores sociales y políticos de la comunidad autónoma frente a un PSOE-A liderado por Susana Díaz que ve "derechizado" y frente al "bloque de las derechas", representados en Andalucía por el PP-A y por Cs, que "no tiene capacidad para liderar ningún cambio".

En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha explicado que 'Adelante Andalucía' se conforma "para ganar Andalucía" y con voluntad de gobierno, en un bloque de cambio que "aspira a modificar los condicionamiento estructurales que tiene Andalucía". "Tras casi 40 años de gobierno socialista, lo que por desgracia identifica a Andalucía es la desigualdad y eso está determinado por una estructura económica que no se ha modificado y que ha deteriorado la calidad de los servicios públicos por la crisis", ha agregado.

Del mismo modo, responsabiliza de la situación que atraviesa la comunidad autónoma a "la derechización en la práctica de gobierno del PSOE-A que, en su alianza con Cs, ha debilitado aún más salida de la crisis".

Desde esa perspectiva, Maíllo ha señalado que el proyecto de confluencia que plantea de la mano de Podemos Andalucía "es una interpelación a quienes tienen hambre política" porque los vientos de cambio en Andalucía "no pueden ser liderados por el partido que ha desarrollado la acción política, para bien en muchos casos y para mal en otros, a lo largo de estos años". Además, también apela a la confluencia frente al bloque de las derechas que "en términos históricos y actuales no tiene capacidad para liderar ningún cambio, solo tiene capacidad para provocar una regresión de lo que queremos para Andalucía".

"Cuando interpelamos a los andaluces para construir un proyecto para Andalucía, que sirva de pegamento y adhesión de ciudadanos no organizados, invocamos a la necesidad de que el cambio seamos nosotros", ha proseguido el dirigente andaluz de IU, que cree que la clave es que este proyecto tenga mentalidad de gobierno para transmitir dos ideas: que tienen propuestas concretas para Andalucía y que pueden liderarlo para llevarlas a cabo. Y es que, a su juicio, "un proyecto de unidad no se hace para apoyar a ningún tipo de actor político ajeno a ese bloque de cambio", por eso ha tildado de "error" situarse en posiciones postelectorales.

Maíllo ha defendido que la confluencia presenta un proyecto para Andalucía frente al PSOE-A, "cuyo proyecto es mantenerse en el poder para seguir gestionando lo existente, una economía extractiva y dependiente de las ayudas; convirtiendo los derechos en favores; con una mentalidad que es un obstáculo objetivo al desarrollo de Andalucía, y poniendo parches a políticas en las que debe haber un cambio estructural".

DISPUESTO APOYAR AL PSOE

En cuanto a la posibilidad de que 'Adelante Andalucía' apoye tras las elecciones a un gobierno del PSOE-A si así evita que la derecha gobierne en Andalucía, Maíllo ha explicado que están dispuestos a prestar su respaldo a los socialistas para aprobar medidas progresistas desde ya pero el problema es que "quien no quiere acuerdos ni hablar de una política de defensa sincera de los servicios públicos es Susana Díaz" a quien a afeado que le resulte "más cómodo" gobernar con Cs aunque tenga que "agujerar fiscalmente Andalucía".

"Cuando ofrecemos blindaje de servicios públicos el PSOE-A se siente profundamente incómodo, por eso el problema no es llegar a acuerdos en el futuro, sino ahora", ha agregado antes de asegurar en que IU no va a permitir que las derechas entren en el Gobierno de Andalucía, si bien busca impulsar "políticas de cambio que beneficien y mejoren la calidad de vida de la gente".

Con todo, el líder andaluz de IU ha insistido en que "la derechización de la Junta no ha mejorado la vida de gente y el PSOE-A lo sabe, por eso se intenta desmarcar en este diálogo pimpinela con Cs para aparentar que eran una pareja mal avenida cuando han estado muy bien avenidos durante tres años gestionando unos presupuestos que no se han ejecutado y desmantelando y debilitando los servicios públicos competencia de la autonomía".

En relación a los resultados que puedan arrojar las urnas, Maíllo ha puesto en cuestión que, como han indicado varias encuestas, Cs pueda situarse como segunda fuerza en el panorama andaluz pues, según ha criticado, es un partido que en Andalucía "pregunta hasta para pagar el recibo de la luz a Madrid". "Como con el acuerdo de la financiación autonómica, Cs no opina en Andalucía, llaman a Madrid y le dicen si votan o no y lo asumen, ese no es el proyecto de Andalucía", ha apostillado.

GANÁNDOLE TERRENO POLÍTICO A SUSANA DÍAZ

Entretanto, y sobre el papel de Andalucía en el debate territorial, el portavoz de IU ha lamentado que la comunidad "se ha relegado en el discurso político" cuando debe ser protagonista en el desarrollo de la organización territorial, por eso ha criticado que Susana Díaz "ha negado una voz específica a Andalucía que pueda servir de espacio para el acuerdo federal" todo por "envolverse en la rojigualda con Rajoy".

"Andalucía tiene un papel protagonista en el espacio de encuentro con los territorios del Estado para conformar una España federal que combata la España centralista de Cs y el PP", ha agregado antes de defender que "hay que combatir en la tentación bilateral" porque esto "pondría en ámbito subalterno a Andalucía". Así, ha dicho echar de menos que la presidenta hable "en términos andaluces" y le ha reprochado que ahora "se envuelve la bandera de Andalucía porque le conviene tácticamente, porque quiere reinventarse y se da cuenta de que con la confluencia le ganamos terreno político".