Maíllo (IU) considera "un insulto" que La Manada esté en "absoluta libertad" mientras la víctima está "encerrada"

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de "insulto" el hecho de que los miembros de La Manada hayan salido de prisión en libertad provisional porque eso supone que van a estar en "absoluta libertad", con la única obligación de pasar a firmar a un juzgado, mientras la víctima está "encerrada en su casa" y en "situación de indefensión".

Los miembros de La Manada, condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016, ya se encuentran en Sevilla donde este lunes los cinco han pasado por la sede de los Juzgados de Sevilla para cumplir con su obligación de firmar semanalmente.

Así las cosas, Maíllo considera que la "respuesta social" en forma de protestas que tuvieron lugar cuando se conoció que los condenados saldrían en libertad provisional es "proporcionada" y responde a una "indignación" que "no es sólo por la sentencia" que ya se dictó, sino porque la puesta en libertad de los cinco supone que la justicia "no está entendiendo nada de lo que está sucediendo en nuestro país".

"No es verdad que no tuvieran otra opción, porque se sabe que la capacidad de un tribunal para decretar la libertad provisional tiene que ver haber estado dos años en la cárcel o haber cumplido la mitad d ella condena", ha explicado, al tiempo que ha insistido en que la decisión de la libertar provisional "se ha tomado en contra" de los reclamos de la sociedad que dicen "basta de violencia de género". "No es tolerable", ha añadido.

Por eso, ha lamentado que los miembros de La Manada "vayan a estar en absoluta libertad" sólo teniendo que acudir a firmar a un juzgado mientras "la víctima está absolutamente cerrada en su casa" con un "sentimiento de culpa" y en "situación de indefesión". Por eso, ha defendido que "si la justicia no es capaz de acoger las reivindicaciones feministas" habrá que optar por "una modificación legal" o por "medida de reprobación para jueces que no están formados para tomar decisiones relativas a la violencia de género".