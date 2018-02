Maíllo pide abordar la confluencia "sin entrar en competición" con Podemos por el nivel de apoyo electoral

Actualizado 27/02/2018 10:06:50 CET

Teresa Rodríguez: La confluencia es una "decisión estratégica para construir una nueva fuerza política en Andalucía que invite a más gente a participar junto a IU"

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha defendido este martes la necesidad de abordar el proceso de confluencia para construir un "bloque de cambio" en Andalucía "sin entrar en ningún tipo de competición" con Podemos por el nivel de apoyo electoral de cada formación y ha advertido de que la configuración de dicho bloque de cambio "no se puede hacer como el Unidos Podemos del verano de 2016, sino de forma más horizontal y más respetuosa".

Maíllo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la incidencia en el proceso de confluencia del resultado del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de invierno, que refleja un retroceso en el apoyo electoral de Podemos, con el 10,5 por ciento de los votos, frente al ascenso de IULV-CA, que alcanzaría el 8,3 por ciento.

El líder andaluz de IU ha destacado que el Egopa refleja un "cambio de tendencia" y ascenso "sólido" de su formación tras una "etapa de mucha de dificultad" y se ha felicitado por que "se nos reconoce el trabajo y vamos acumulando fuerzas dentro del proceso de bloque de cambio que queremos construir en Andalucía".

Cuestionado por si estos datos pueden afectar al proceso de confluencia con Podemos, Maíllo ha defendido la necesidad de "no entrar en ningún tipo de competición" por el nivel de apoyo electoral de cada formación, sino que "cada uno haga los deberes y acumule fuerzas en todo lo que representa".

"El mejor proceso de construcción de bloque de cambio se hace desde el respeto a las partes y a lo que cada una aporte. IU tiene una vinculación especial al mundo rural, al movimiento obrero y de los trabajadores y a sectores urbanos muy ideologizados y Podemos tiene otro tipo de alianzas que pueden sumar", ha subrayado el coordinador general de IULV-CA, que ha dejado claro que "la configuración del bloque de cambio no se puede hacer como el Unidos Podemos del verano de 2016, sino de forma más horizontal y más respetuosa".

TERESA RODRÍGUEZ: "LA CONFLUENCIA ES UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA"

Por su parte, la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, también se ha referido en una entrevista en RNE a la confluencia, que ha definido como una "decisión estratégica" de la formación 'morada' con el objetivo de "construir una nueva fuerza política en Andalucía que invite a más gente a participar junto a los compañeros de IU".

Rodríguez ha atribuido el retroceso electoral de Podemos que refleja el Egopa a una etapa de "mucha volatilidad en el voto" y al hecho de que se hayan situado "en el centro del debate Cataluña y las banderas más que la agenda social, la lucha contra la corrupción, los recortes y la precariedad laboral, que han quedado en segundo plano".

En cualquier caso, y más allá de los datos de las encuestas, la líder andaluza de Podemos ha querido dejar claro que su formación "tiene muy clara la idea de la confluencia porque queremos construir un proceso del que quiera formar parte más gente y en el que quieran participar movimientos sociales y gente que viene de no estar en política".

ASCENSO DE CS Y CAÍDA DEL PP-A EN EL EGOPA

Sobre el resultado global del Egopa, que situaría a Ciudadanos (Cs) con segunda fuerza política en Andalucía con 1,5 puntos de ventaja sobre el PP-A, Maíllo ha indicado que se ha producido una "transfusión de apoyos más coyuntural que real dentro del bloque de las derechas" fruto de que "ahora Cs está de moda con los coletazos de Cataluña". "Está por ver si esta transfusión es reversible o no, lo que más me preocupa es que no se consolide ese bloque conservador con independencia de quien tenga la hegemonía", ha subrayado.

Por su parte, Teresa Rodríguez ha destacado que "la encuesta consolida de forma muy clara la crisis definitiva del bipartidismo" en Andalucía, como también ha ocurrido a nivel nacional, y ha resaltado la aparición de Cs como "nueva opción de la derecha para elegir", lo que se traduce en la existencia de "vasos comunicantes entre PP y Cs".