Maíllo: IU está "preparada" si hay elecciones anticipadas, pero "lo deseable" es cumplir los mandatos

Actualizado 21/01/2018 16:40:05 CET

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha señalado este domingo que su formación está "preparada" para afrontar unas hipotéticas elecciones autonómicas anticipadas si la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, las convocara en este año 2018, si bien ha apuntado que "lo deseable, lo aconsejable, lo que demuestra fortaleza institucional, es que cumpla con los cuatro años de mandato".

En declaraciones a Canal Sur al asistir a un acto en Hinojosa del Duque (Córdoba), Maíllo ha señalado que IULV-CA está preparada "para cualquier escenario", y ha apuntado que "el comportamiento de Susana Díaz es absolutamente parcial" y se mueve por "unos intereses que no tienen nada que ver con los de Andalucía", de ahí que pudiera adelantar la convocatoria de comicios autonómicos, que tocarían en 2019.

No obstante, el líder andaluz de IU ha señalado que "el debate político no tiene que girar en torno a si hay elecciones o no". "Si hay, que vengan, pero mientras tanto tenemos que estar resolviendo los problemas de Andalucía", ha reflexionado.

Al respecto, Maíllo ha llamado la atención sobre la "asombrosa insuficiencia legislativa y de desarrollo normativo" que percibe en el Gobierno socialista andaluz, que, a su juicio, "sólo se puede compensar si se agota la legislatura".

En ese sentido, ha señalado que este año 2018 es "una oportunidad de culminar las leyes que están en trámite parlamentario y de mejorar aquellas que se han aprobado por decreto ley, como la de la renta mínima".

También ha insistido en la idea, plasmada en el informe que defendió este sábado ante la Coordinadora Andaluza de IU, de que la federación va a ir en este año "a la ofensiva" con la idea de "aglutinar todo lo que se mueve en la izquierda andaluza", en busca de "un proyecto de alternativa que defina una Andalucía que tiene que refrescarse frente a un gobierno agotado tras 35 años de PSOE".

Maíllo aboga por la unión "para crear un bloque de cambio y configurar una alternativa en Andalucía". "Ya no se trata de ver cómo se va a ir, sino de decir qué proponemos como modelo de desarrollo para Andalucía", ha advertido el líder andaluz de IU, que aboga, entre otras cuestiones, por un "cambio de política económica" con apoyo en la economía social, y por "una administración pública que recupere los derechos laborales de la gente".