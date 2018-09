Maíllo (IU) urge a convocar ya elecciones a Susana Díaz, que le acusa de "rozar la turismofobia"

Publicado 27/09/2018 13:11:53 CET

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha urgido este jueves a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a convocar elecciones autonómicas, mientras que la jefa del Ejecutivo andaluz ha acusado al dirigente de la federación de izquierdas de "rozar la turismofobia".

Ha sido en el transcurso del intercambio dialéctico que ambos líderes políticos han mantenido durante la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, a propósito de la pregunta que Maíllo ha dirigido a Susana Díaz, centrada en datos relativos al turismo en Andalucía coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo.

El portavoz de IU ha señalado que Díaz planteó en su discurso de investidura "una alianza andaluza por el turismo" que abogaba por la estabilidad y la lucha contra la estacionalidad, así como que la presidenta "dejó deseos nebulosos de empleo de calidad".

Sin embargo, según ha apostillado Maíllo, "tres años y medio después" de dicho discurso, el balance en esa materia por parte de la Junta se resume en "un plan general de turismo sostenible de Andalucía, un plan estratégico de marketing turístico y una estrategia de turismo de interior" con "horizonte 2020" en los tres casos, por lo que han sido "tres medidas para no rendir cuentas en esta legislatura", según ha apuntado el representante de IU, que ha definido eso como "pura marca Susana Díaz y PSOE de Andalucía".

DATOS DE EMPLEO

Maíllo ha indicado además que los datos turísticos de este verano 2018 que ha ofrecido la Junta han sido "positivos" para Andalucía en número de pernoctaciones, de visitantes y en el grado de ocupación, tanto en comparación con el verano del año anterior como en comparación con el resto de comunidades autónomas, pero, según ha apostillado, esas cifras son las de la "cara 'a' del turismo", que "no enseñan una cara 'b', que nos dice que Andalucía tiene los peores datos de precariedad laboral".

Así, según ha abundado el portavoz de IU, "más del 95 por ciento de los contratos de este verano en el sector son temporales, y más de la mitad son parciales", de forma que, en comparación con el resto de España, en Andalucía hay "13 puntos más de temporalidad y siete más de contratos parciales", según Maíllo, para quien estos datos evidencian la "falta de voluntad política" del Gobierno andaluz "para apostar por el empleo de calidad y combatir la explotación laboral".

La presidenta de la Junta, que ha comenzado su intervención mostrando su "dolor por la última mujer asesinada en Torrox (Málaga) víctima de la lacra del terrorismo machista", ha comentado en su réplica que "es normal que Andalucía esté por encima en casi todo en materia de turismo porque es una potencia turística".

Además, ha argumentado que el horizonte 2020 es "el horizonte del marco comunitario", por lo que "muchos de los fondos que llegan" en ese marco están destinados a la promoción turística, y "es normal que los programas y las estrategias contemplen la vigencia de todo el marco comunitario".

Díaz ha defendido la "estrategia compartida" entre el sector, el Gobierno andaluz y las distintas instituciones que "interactúan a través de los patronatos provinciales" para que los datos turísticos sean positivos, y ha apuntado las prioridades de la Junta en esta materia, como "consolidar el crecimiento de manera sostenida y sostenible, eliminar la estacionalidad, aumentar la excelencia de nuestro turismo y repartir el turismo por todo el territorio", utilizando para ello "la fortaleza de nuestro patrimonio natural e histórico y cultural".

Todo eso, según ha enfatizado, ha permitido que, mientras que en España las pernoctaciones hoteleras hayan bajado "un 0,6 por ciento" en el pasado mes de agosto, en Andalucía "han subido un 2,3 por ciento", o que se hayan incrementado "un uno por ciento" en el acumulado de julio y agosto, frente al descenso del 1,3 por ciento que se ha dado en España en dicho periodo.

También ha valorado que se ha registrado "el mayor aumento de ocupados en el sector turístico durante los meses de junio, julio y agosto, con un crecimiento del 5,1 por ciento".

De igual modo, la presidenta ha afirmado que "no es cierto que no se estén viendo los resultados en materia de calidad del empleo", y al respecto ha destacado que "los contratos indefinidos en hostelería se han incrementado en un 72 por ciento respecto al pasado año", algo que ha vinculado con una convocatoria de incentivos para contratos indefinidos aprobada este verano por la Junta.

Además, "hemos conseguido que por primera vez todos los convenios colectivos en la hostelería en todas las provincias andaluzas estén aprobados por encima incluso de lo que pactó la patronal con los sindicatos", según ha resaltado Díaz.

El coordinador general de IULV-CA, en su segundo turno, ha acusado a la presidenta de "trampear" con el dato de mejora de contratos indefinidos, porque ha señalado que, si bien es verdad que han aumentado un 72 por ciento, lo cierto es que "la tasa se ha incrementado del 2,57 al 4,33 por ciento" entre agosto de 2017 y el mes pasado.

IU HABLA DE "LEY DE LA SELVA"

Maíllo ha advertido de que los contratos temporales son "origen de fraude de ley", y ha afeado a Díaz que no haya tenido "voluntad política" y que no haya hecho como el Gobierno balear, "un convenio con el Gobierno de España para reforzar la Inspección". Al hilo, ha criticado que, en la provincia de Málaga, en el verano de 2018 sólo ha habido "tres inspectores laborales de guardia".

Para el representante de IU, "la única ley que saca" Susana Díaz "es la ley de la selva, y que cada uno se la busque", según ha apostillado Maíllo, que ha aseverado que esa situación "se ha vuelto inaguantable", y ha criticado el "conformismo" de la presidenta "con quienes han determinado que Andalucía debe ser un barracón de criados".

En esa línea, Maíllo ha indicado que la presidenta es "responsable de su complicidad con quienes nos someten a esa situación", y ha aludido al "problema" de que "no ha habido un cambio de modelo económico" y Susana Díaz "no ha trabajado en el Gobierno andaluz", sino que se ha dedicado "a sus conspiraciones, a irse y venirse a Madrid", a especular con si adelanta o no las elecciones.

"Mientras se ha hablado de eso no se ha hecho de lo que no ha hecho, que es gobernar Andalucía", ha comentado Maíllo, que ha urgido a Díaz a que "convoque ya elecciones", para que "haya un nuevo gobierno que tenga como objetivo que Andalucía sea compatible con una vida digna, y que devuelva la dignidad y orgullo que tiene que ser" el ostentar el cargo de presidenta de la Junta, según ha concluido.

DÍAZ COMPARA A MAÍLLO CON 'DON CICUTA'

En su último turno, la presidenta ha comparado a Maíllo con el 'Don Cicuta' del programa 'Un, dos, tres', ya que lo ve "amargado por la deriva a la que está llevando a su fuerza política", y ha defendido que el turístico es un sector cualificado que "está compitiendo porque tiene un producto de calidad".

Además, ha lamentado que, dentro de una intervención "que roza la turismofobia", Maíllo ha olvidado "la gestión que hizo IU en la Consejería de Turismo" en la legislatura anterior, dentro del marco 2020, y al respecto ha reivindicado la actividad del que fue consejero de Turismo en representación de IU, Rafael Rodríguez para que, "cuando en España el turismo decrece, en Andalucía sigue creciendo".

De igual modo, Díaz ha acusado a Maíllo de querer "poner en las espaldas" del Gobierno andaluz "lo que no es su responsabilidad", y ello "en su afán de la crítica fácil", y en esa línea ha concluido comentando que, "como no puede atacar al Gobierno" de la Junta, Maíllo "se dedica al chascarrillo y al chiste fácil".