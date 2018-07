Maíllo ve "una falta absoluta de respeto" que Montoro no haya avanzado a las CCAA su previsión de déficit ante el CPFF

Actualizado 29/06/2017 13:05:17 CET

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha considerado este jueves que es "una falta absoluta de respeto" por parte del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que no haya avanzado a las comunidades autónomas cuáles son las previsiones del Gobierno central en cuanto al déficit.

Así se ha pronunciado Maíllo, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, al hilo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este jueves, donde se fijarán los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las comunidades autónomas durante los próximos tres años, el periodo 2018-2020.

"No sé si Montoro quiere sacarse algún conejo de la chistera, desconozco si ese es el truco del almendruco de siempre, pero desde lo que suena a relación de lealtad entre administraciones y Gobierno es una falta de respeto tremenda a todas las comunidades", ha abundado el líder andaluz de IU.

Y es que, como ha explicado Maíllo, "es una falta de respeto" no haber ofrecido esos datos y acudir "a un órgano tan fundamental para la determinación de los futuros presupuestos de las comunidades autónomas y la garantía del mantenimiento y no pérdida de condiciones de financiación de los servicios públicos, como es el CPFF, y que los consejeros de los gobiernos autonómicos no conozcan los datos sobre los que se establece el marco de referencia".

Así las cosas, ha defendido que la consejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, debe ser "firme" y advertir al ministro y al Gobierno central de que "no todo vale".

"No todo pueden ser humillaciones para Andalucía", ha sostenido el dirigente de IULV-CA, quien ha incidido en que esa falta de respeto "es una desconsideración a la propia entidad de la reunión y a la sociedad andaluza, que se siente indefensa al desconocer cuáles van a ser las líneas directrices fundamentales del desarrollo presupuestario del año que viene".

De esta manera, IU reclama tanto la flexibilización del objetivo de déficit como el "aligeramiento" estructural de las políticas de recorte y de estrechamiento de los márgenes de déficit para el presupuesto del 2018.

En este sentido, Antonio Maíllo ha señalado que existe una "descompensación" en cuanto a la disciplina de déficit en las comunidades con respecto al Estado, "a pesar de que las regiones tienen más competencias desde el punto de vista presupuestario".

Ha considerado que esa "descompensación, que es algo estructural, tiene que dirimirse en dos sentidos, por un lado la flexibilización de los márgenes del déficit, y por el otro la solidaridad entre las tres administraciones, también la Seguridad Social, a la hora de asumir los márgenes mayores de déficit", ha zanjado Maíllo.