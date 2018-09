Maíllo ve a Susana Díaz "en campaña electoral sin pudor" y critica que tenga el "morro" de apelar a los votantes de IU

Publicado 13/09/2018 13:01:59 CET

La presidenta de la Junta garantiza que habrá un presupuesto "expansivo" para el año 2019

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha asegurado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, está en una "campaña electoral sin pudor alguno" y alejada de la tramitación de unos presupuestos autonómicos para el próximo año. Además, ha criticado que, en lugar de invitar a su partido a negociar unas cuentas, "le haya dicho a los votantes de IU que se vayan al PSOE". "Hay que tener morro duro, pero duro", ha espetado.

Maíllo se ha dirigido a la presidenta este jueves en la sesión del Pleno donde le ha preguntado por si va a llevar próximamente a la Cámara andaluza un proyecto de presupuestos para el año 2019. En su cuestión, el coordinador de IU ha apuntado que Díaz hace meses hacía "alarde" de la estabilidad en Andalucía y aseguró que había dado la orden a la Consejería de Hacienda para que iniciara la elaboración de unos nuevos presupuestos para 2019, pero eso no se ha materializado.

A esto, la presidenta ha contestado a Maíllo durante su primer turno de intervención que Andalucía en el año 2019 "tendrá unos presupuestos expansivos" y serán una cuentas que "generen empleo y garanticen los servicios públicos situando como prioridad la educación, sanidad y la dependencia". Además, Díaz ha recordado al coordinador de IU que su formación no ha apoyado ningún proyecto de presupuesto propuesto por la Junta en esta legislatura.

Maíllo ha replicado que el hecho de que Andalucía tendrá presupuestos es algo "obvio" porque de uno aprobarse unos nuevos se prorrogarán los anteriores. "Conteste claramente", ha solicitado, al tiempo que ha invitado a Díaz a ponerse en "modo presupuesto" y a dejar el "modo electoral". "Está claro que usted está en plena campaña electoral y sin pudor alguno, pero esto es algo normal en usted", ha aseverado.

Además, ha afirmado que desde el PSOE-A no se ha invitado a IU a negociar unos presupuestos y, contestando a Díaz sobre que no ha apoyado ninguna de las cuentas anteriores, Maíllo ha dicho que no lo ha hecho porque el PSOE lleva años gobernando "con la derecha" de Ciudadanos y su formación no va a acordar con un presupuesto "pactado con la derecha". Según ha dicho, estos últimos años gobernando con Ciudadanos han servido para "agujerear el sistema fiscal" y "debilitar los servicios públicos"

Por otro lado, Maíllo ha avisado a la presidenta que si le contesta con el argumento "cantinela" de "demoliciones Maíllo" se "vendrá arriba" porque ha sido ella la que ha "liquidado la palabra socialismo y obrero" del nombre de su partido. "Vaya y explique a los socialistas cómo ha gobernado con la derecha y lo que ha hecho en Andalucía", ha dicho el coordinador, quien ha recordado que Díaz se pasó "dos años dedicada a querer ser secretaria General del PSOE devaluando la posición de presidenta de la Junta".

DÍAZ: MAÍLLO SE HA PUESTO "DETRÁS" DE PODEMOS

Por su parte, Susana Día ha tachado de "agrio" el comportamiento de Maíllo y le ha dicho que no es de su importancia "si se viene arriba o abajo" porque "lo que está claro es que se ha puesto detrás de Podemos". Además, ha asegurado que la Junta "no ha gobernado con ningún partido" porque eso sólo se hizo una vez y fue con IU, esa fue una etapa de la que, según ha dicho, se siente "muy orgullosa".

Con todo, ha reiterado que "Andalucía tendrá un presupuesto expansivo que contará con 1.100 millones de euros más a la espera de los Presupuestos Generales del Estado", por lo que ha invitado a su fuerza a "recapacitar" y a apoyar esas cuentas dejando de caer en el "error" de votar en contra como hicieron con la senda de gasto. "No quisieron más oxígeno para las comunidades", ha dicho Díaz.

Por último, ha replicado que el que está en campaña electoral es Maíllo, que es quien "está de gira", todo lo contrario que ella que está "trabajando". Según ha dicho, estos trabajos que se están realizando "culminará" en un proyecto presupuestario que dará "prioridad al empleo", más recursos para los servicios públicos y la "estimulación de la inversión pública".