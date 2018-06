Marín (Cs) ve posible interés electoral tras la baja ejecución presupuestaria de la Junta

Actualizado 29/06/2018 12:59:23 CET

EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha advertido de que "parece que los datos de ejecución del Presupuesto andaluz en vigor no son muy buenos", circunstancia que achaca a la posibilidad de que el Gobierno andaluz pueda "tenerlo todo preparado para gastarlo en el segundo semestre con algún objetivo que no sea precisamente garantizar el bienestar de los andaluces sino probablemente con otro objetivo que desconocemos", que "puede ser" de carácter electoral.

No obstante, en declaraciones a los periodistas en el transcurso de una visita a la empresa Paviso Alimentación en el Viso del Alcor (Sevilla), Marín ha insistido en la necesidad de que se elaboren las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio porque la comunidad necesita estabilidad.

"Qué mayor muestra de estabilidad hay para el futuro que negociar unas cuentas para el 2019", ha sostenido antes de apuntar que "gobierne quien gobierne el año que viene --cuando se celebrarán elecciones en Andalucía si no se adelanta la convocatoria--, a las empresas, a los que crean empleo o a los pensionistas, les interesa que la situación se desarrolle con normalidad y que Andalucía esté como ahora mismo", con la estabilidad "que garantiza Cs".

Tras explicar que por el momento no ha habido ningún contacto entre su partido y la Consejería de Hacienda para negociar el Presupuesto para el 2019, Marín ha insistido en que los ciudadanos lo que esperan es que se garantice la estabilidad y el crecimiento, "y las cuentas públicas son necesarias para eso".

Por eso, el líder andaluz del partido naranja ha reclamado al Gobierno andaluz que plantee cuál va a ser su posición para elaborar sus cuentas si no se aprueba el techo de gasto, toda vez que ha recalcado que ya se sabe que "financiación no va a haber, que Andalucía no va a recibir más dinero del Gobierno de Sánchez y que tendrá que hacer las cuentas con los recursos de los que dispone Andalucía y las entregas a cuenta".

En este sentido, ha dicho esperar que de la reunión que mantendrán Susana Díaz y Pedro Sánchez el 23 de julio, "al menos sepamos cuánto va a ser las entregas a cuenta", todo para dar a Andalucía "seguridad y estabilidad", y hacerlo también "agotando la legislatura e intentando aprobar unas cuentas garanticen los servicios públicos fundamentales".

A ARELLANO

Asimismo, y después de que el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, haya asegurado que la negociación del Presupuesto andaluz para el 2019 entra "dentro de los plazos normales", Juan Marín le ha recomendado mirar cómo se han negociado las cuentas en los tres últimos años entre el PSOE-A y Cs porque, a su juicio, lo normal no es esperar a septiembre para negociarlas, mes en el que el proyecto de ley llega al Parlamento.

"No hay claridad en el Gobierno de la Junta o no hay una decisión tomada de que realmente esos presupuestos se vaya a presentar", ha avisado el dirigente de Cs, que ha achacado esta situación a que el PP haya dicho en el Congreso que vetará el techo de gasto.

Por eso, explica que al no haber techo de gasto "no se conocen las posibilidades de un gobierno a la hora de poder elaborar sus cuentas", lo que supone, en su opinión, "una dificultad añadida provocada por inestabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que va a renunciar a la financiación y a elaborar las cuentas para el 2019".

Y es que, como ha señalado Marín, estando ya prácticamente en el mes de julio el Gobierno andaluz debería conocer ya el techo de gasto y las entregas a cuenta para poder elaborar los documentos técnicos que luego presenta en septiembre, "pero si va a elaborar las cuentas en septiembre nos dice que probablemente que ni en octubre ni en noviembre podremos tener los presupuestos en el Parlamento".

PLANES QUE LLEGAN "TARDE"

De otro lado, y tras el anuncio de la puesta en marcha por parte del Gobierno andaluz de un programa con ayudas a la estabilización económica del trabajo autónomo, Marín ha saludado dicho plan si bien se ha mostrado partidario de que convocatorias así se hagan en el primer trimestre del año y no ahora porque, "la convocatoria será en octubre y noviembre, y el 2018 habrá pasado prácticamente virgen".

Ha advertido de que circunstancias como esta ponen sobre la mesa que "sigue habiendo un problema de gestión importante" en el Gobierno andaluz que, en este caso, "se podría haber hecho con total normalidad si se escucharan las cuestiones que los grupos planteamos cada día en el Parlamento". Con todo, ha dicho que estos planes son bienvenidos, "sea aunque sea tarde".