Marín: Cs no tiene "complejo" de quedarse solo defendiendo "la igualdad" en financiación

Actualizado 21/03/2018 12:00:29 CET

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha querido dejar claro este miércoles que su partido no tiene "ningún complejo" por quedarse solo defendiendo el "principio de igualdad" entre todos los ciudadanos ante el debate de la nueva financiación autonómica.

En rueda de prensa, Juan Marín se ha pronunciado así al hilo de que este miércoles, en el Pleno del Parlamento, se vaya a someter a votación el dictamen sobre financiación autonómica que ya se aprobó en comisión con los votos de PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA, mientras que Ciudadanos, que ha planteado un voto particular, lo rechazó.

"Nosotros no tenemos ningún complejo de quedarnos solos en la foto, porque esto no es una cuestión de fotos, sino que es una cuestión de garantizar los servicios básicos esenciales a todos los andaluces y nosotros tenemos una posición muy clara que no vamos a cambiar", ha indicado el dirigente de Cs.

En su opinión, el dictamen que se aprobó en la comisión y que se someterá al Pleno de la Cámara "no es lo que piensan todos los andaluces, sino el PSOE-A", que tienen el "copyright" del documento.

"Defender la posición de Andalucía es precisamente no apoyar ese documento", según ha insistido el dirigente de Cs, quien ha señalado que el "documento del PSOE-A va en contra de los principios que defiende Ciudadanos". Ese dictamen, según ha recalcado, "vulnera el principio de igualdad entre todos los ciudadanos" y, por eso, Cs ha planteado un voto particular para garantizar ese principio.

Ese voto particular, según ha añadido Marín, recoge lo que han defendido los expertos que comparecieron ante el grupo de trabajo sobre financiación autonómica del Parlamento y lo que se ha reclamado en la propia Conferencia de Presidentes Autonómicos.

Ha indicado que si se aceptara el voto particular de Cs, estaríamos hablando de otro escenario, pero ha denunciado que, en ningún momento, el PSOE-A se ha dirigido a su formación para analizar el asunto y tratar de encontrar puntos de encuentro.

Juan Marín ha señalado además, en clara referencia al PP-A, que no entiende que haya partidos a los que no se les ha aceptado "ni un punto ni una coma" y que respalden el "documento del PSOE-A".

Ha criticado que el PSOE-A diga que se necesitan 16.000 millones de euros más para el país en un nuevo financiación autonómica, cuando ni siquiera sabemos cuánto cuestan los servicios básicos. Para Cs, es fundamental abordar el coste de los servicios, establecer políticas de evaluación y luchar contra el fraude, al tiempo que insiste en rechazar cualquier subida de impuestos.

Preguntado sobre si este asunto puede abrir una "brecha" en las relaciones con el PSOE-A, socios de investidura, Marín ha señalado que "en absoluto", porque son dos partidos distintos con proyectos diferentes y el tema de la financiación autonómica no se recogió en el acuerdo de investidura.

"En los planes de Susana Díaz no estaba abrir el debate sobre este asunto como pone de manifiesto el hecho de que no esté recogido en el acuerdo de investidura", ha apuntado.