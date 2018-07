Marín: PSOE-A "no tiene que encender alarmas" ante una comisión sobre la Faffe "si no tiene nada que ocultar"

Actualizado 22/07/2018 11:44:02 CET

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha advertido de que el PSOE-A "no tiene que encender las alarmas" ante la propuesta planteada por el PP-A para crear una comisión de investigación en la Cámara autonómica sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) "si no tiene nada que ocultar".

En una entrevista con Europa Press, Marín ha insistido en que la prioridad de su partido es que el consejero de Empleo, Javier Carnero, comparezca en comisión parlamentaria tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la Faffe para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz, si bien ha avisado de que si sus explicaciones no convencen, Cs respaldará "que se ponga en marcha la comisión de investigación".

"Si nadie tiene nada que temer no tiene que suponer ningún problema", ha sostenido el líder del partido naranja, que ha incidido en que lo normal en democracia, y más en las instituciones y viniendo de los responsables públicos, "es que se dé explicaciones, y nadie le tiene que temer a eso". "Si nadie tiene nada que ocultar, si no hay ninguna responsabilidad política, que haya una comisión de investigación no tiene que encender alarmas de ningún tipo", ha remachado antes de insistir: "¿Qué miedo le puede tener el PSOE-A a una comisión sobre la Faffe? Espero que ninguno".

Asimismo, y después de que el PSOE-A haya argumentado para rechazar la creación de dicho órgano que la Faffe fue objeto de investigación en la comisión que se desarrolló en el Parlamento sobre los cursos de formación, Marín ha dicho que lo que se abordó entonces "nada tuvo que ver con lo que ahora está sucediendo".

Ha señalado que el tema lleva judicializado "dos legislaturas" para preguntar si el PP-A, que está personado en la causa, "¿hasta ahora no se ha dado cuenta de que hubo una tarjeta con la que se pagaron cuestiones inmorales a todas luces?". "Me llama la atención que el PP-A se dé cuenta ahora, ocho años después, de que hubo alguien que pagó con esa tarjeta", ha apostillado.

Del mismo modo, Marín ha afeado a Carnero que no informara a la comisión parlamentaria en la que abordó este asunto en junio de que había información que no podía facilitar porque estaba bajo secreto de sumario porque "lo habría entendido todo el mundo" y al no hacerlo "queda la duda".

Cs pretende, como ha proseguido Juan Marín, que el consejero informe de "qué ha sucedido realmente y hasta qué punto puede haber responsabilidades técnicas y políticas en el uso de este dinero que es de todos los andaluces" pues "es una inmoralidad si se ha gastado en prostíbulos" y después, cuando conozca las explicaciones, "veremos si es necesario poner en marcha una comisión de investigación o no". Y es que, a su juicio, hay muchos elementos en torno a la Faffe que "chirrían".

Además, el líder andaluz de Cs ha advertido de que si finalmente la presidenta de la Junta, Susana Díaz, opta por adelantar las elecciones andaluzas --previstas para el mes de marzo-- la comisión de investigación, de ser admitida, no tendría recorrido ya que se disolvería el Parlamento y, por lo tanto, el desarrollo de todas las iniciativas que estuvieran en trámite. Por eso ve más oportuno que Carnero dé explicaciones en una comisión que quieren que se celebre en agosto o, si no, en el primer Pleno del mes de septiembre.

"Si se ve ahí que hay alguna cuestión que tengamos que dilucidar más allá de las declaraciones del responsable político", Cs apoyarán la creación de una comisión de investigación y de ser así "eso no debe suponer un problema para un responsable público salvo que tenga algo que esconder", ha zanjado Juan Marín al respecto.

CASO ERE

De otro lado, y sobre el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2010 y 2010, Marín ha asegurado que si se resuelve que hay más responsabilidades políticas, Cs exigirá al PSOE-A "que las asuman" y si no lo hace, "que no esperen sentarse con nosotros para hablar de nada".

Ha lamentado que este asunto "han arrojado una inmensa sombra de corrupción sobre el Gobierno andaluz", cuando ha recordado que en el banquillo de los acusados hay sentados "23 años de gobiernos socialistas", por eso ha garantizado que Cs seguirá en la misma línea y, como ha hizo en el 2015, volverá a pedir responsabilidades al PSOE-A si así consideran en virtud de la sentencia que se dicte.

"Si ahora, una vez que se resuelva la causa, hay más responsabilidades políticas, exigiremos al PSOE-A que asuma esa responsabilidad y si no lo hacen, que no esperen sentarse con nosotros para hablar de nada", ha agregado Marín, que si bien es favorable a llegar a acuerdo con el PSOE-A, igual que con el PP-A por encontrarse en el marco constitucionalista, ha asegurado que, para poder llegar a acuerdos, debe apostar "por la regeneración democrática y la incompatibilidad con la corrupción política".

De no ser así, "chocarían de frente" con estos principios que defiende el partido de Albert Rivera y, por lo tanto, el grupo parlamentario de Cs "no podría sentar a hablar de nada" con el PSOE-A de Susana Díaz.