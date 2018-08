Marín critica que PSOE-A y PP-A "aún se están pensando" si apoyar la ley de Cs para eliminar aforamientos

Publicado 27/07/2018 14:13:25 CET

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha criticado este viernes que el "bipartidismo" que protagonizan PSOE-A y PP-A "aún se están pensando" si apoyan que pueda debatirse en el Pleno de la Cámara la proposición de ley anunciada por el partido naranja para "eliminar aforamientos" en Andalucía.

Así lo ha indicado Marín a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla un día después de que el grupo parlamentario de Podemos Andalucía anunciara que se suma a esta proposición de ley y que la presentarán de forma conjunta con el partido naranja.

El dirigente de Cs ha explicado que, como esta iniciativa conllevaría una reforma del Estatuto de Autonomía, se requiere el apoyo de "36 diputados, un tercio del Parlamento andaluz", para que pueda debatirse en el Pleno, algo que aún no logran Podemos y Cs, que suman 23 escaños en la Cámara autonómica.

Marín ha agradecido el respaldo de Podemos, y ha explicado que su grupo sigue hablando con los portavoces de los grupos parlamentarios en busca de esos apoyos a una iniciativa que "va en la línea de buscar la igualdad entre todos los andaluces en materia de justicia".

Y es que, según ha enfatizado, "cuando hablamos de eliminar aforamientos, decimos que un diputado tiene que tener las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier ciudadano, y no privilegios".

No obstante, ha lamentado que, "cuando hablamos de eliminar privilegios o estructuras, desgraciadamente el bipartidismo vuelve a ponerse de acuerdo" para rechazarlo, ya que por parte del PSOE-A y del PP-A han trasladado al partido naranja que "no han decidido nada" aún y "se lo están pensando", algo que ha criticado Marín, que cree que esta cuestión "no admite discusión".

En esa línea, ha remarcado que "no hay ningún país europeo civilizado" que tenga aforamientos como los que existen en España, y, por ello, desde Cs esperan poder llevar a Pleno esta iniciativa con el apoyo de algún grupo más al margen de Podemos.

"Da tiempo", ha expresado Marín, que ha remarcado además que la eliminación de aforamientos es "uno de los puntos del acuerdo de investidura" suscrito entre el PSOE-A y Cs al inicio de la legislatura, por lo que los socialistas "no tendría que tener ningún motivo para dudar y tendrían que firmar 'ipso facto'" la iniciativa y "llevar la proposición al Parlamento".

Para Marín, aún sería posible aprobar esta iniciativa "antes de acabar la legislatura, para que, cuando nos toque votar, también haya una urna en la que los andaluces decidan si quieren que se acaben los privilegios de los políticos en Andalucía".

El dirigente de Cs ha concluido manifestando que, si el PSOE-A y el PP-A no apoyan esta iniciativa, "tendrán que dar explicaciones a los andaluces sobre por qué quieren que siga habiendo en Andalucía ciudadanos de primera y de segunda ante la justicia".