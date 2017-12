Marín cree que "la confrontación" de las 35 horas ha llevado a una "situación absurda"

Actualizado 25/12/2017 17:36:14 CET

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha criticado que "la confrontación política" entre la Junta y el Gobierno central por la jornada de 35 horas para los empleados públicos ha llevado a una "situación absurda que podría haberse evitado si se hubiera planteado en otros términos, tanto por parte de una administración como de la otra".

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder de la formación naranja ha indicado que la Junta aprobó un decreto con "muchas sombras de duda" porque ya se había tumbado en otras comunidades "y de esos polvos vienen estos lodos"; mientras que el Gobierno "agotó todos los plazos para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional".

No obstante, Marín ha indicado que tras la resolución del TC que tumba que el decreto de las 35 horas, la Junta está actuando "bien", primero acatando la sentencia y después sentándose a negociar con los sindicatos, "buscando un punto de encuentro dentro de la legalidad que no vulnera ningún principio y que se da en otras profesiones".

También ha considerado "prudente y no un paso atrás" que el Gobierno andaluz remita al TC el acuerdo alcanzado con los sindicatos para que los empleados públicos puedan realizar 2,5 horas semanales de manera no presencial. "Si se pronuncia afirmativamente no habrá género de duda de que estamos cumpliendo con el marco legal que ha establecido la sentencia del TC", ha añadido.

El dirigente de Cs ha trasladado su preocupación al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el control que se va a hacer de esas 2,5 horas semanales e incluso va a registrar una petición de comparecencia de Montero en el Parlamento para que explique qué fórmula van a utilizar.

Y es que, según ha mantenido, "no es lo mismo un profesor que está en un instituto o un enfermero que está en un hospital que otra serie de servicios, por lo que habrá que ver cómo se articulan esas horas de trabajo en casa". Marín ha pedido que se contemple la posibilidad de realizar media hora más diaria en el centro de trabajo y que quien lo considere se acoja a ello.