Marín (Cs) dice que habría dimitido en el lugar de Durán: "Un error en política tiene consecuencias"

Actualizado 23/12/2017 20:58:24 CET

SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha asegurado que habría dimitido si estuviera en el lugar del presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, porque "un error en política tiene unas consecuencias", en relación al contrato realizado por el presidente de la Cámara a una empresa madrileña en la que trabaja su sobrino para la campaña institucional del 4D.

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín ha asegurado que ante una situación de este tipo se habría marchado "o por lo menos habría puesto el cargo a disposición de la presidenta de la Junta para que ella tomara esa decisión". "Seguro que lo ratificarían, pero estaría más legitimado", ha añadido el dirigente de la formación naranja.

En su opinión, Durán no tendría que haber permitido ni facilitado dicho contrato porque se genera "una sombra de duda". No obstante, ha explicado que su formación no reclama la dimisión del presidente del Parlamento, como han hecho otros partidos de la oposición, "porque no hay ningún motivo legal para pedirla; si lo hubiera, la habríamos pedido".

Tras apuntar que ningún partido de los que la ha reclamado públicamente la dimisión ha registrado dicha propuesta, sino que solo la ha demandado "de boquilla", Marín ha insistido en que Cs no considera que se haya cometido ninguna irregularidad, según los documentos que ha entregado el presidente de la Cámara.

Sobre la petición que Cs registró para que Durán compareciera en la Comisión de Presidencia y que no fue admitida, Marín ha dicho que su formación siempre actúa de la misma forma, pide explicaciones y si no les convencen dan "el siguiente paso", reclamar la comparecencia parlamentaria.

"Nos hubiera gustado escuchar esas explicaciones que sí las dio en la Mesa pero no las escuchamos el resto de diputados", ha indicado Marín, para quien habría sido importante haber tenido esa oportunidad para "despejar la sombra de duda si es que la hay, no porque nosotros creamos que es culpable".

Marín ha defendido que Durán es un hombre "honesto, que está haciendo un gran trabajo en la Mesa y que ha sabido resolver muchos asuntos de forma ágil y aceptable". "No hay lugar a que quede una sombra de duda sobre esta cuestión y la citada comparecencia hubiera permitido despejar dicha sombra", ha sostenido.

Junto a ello, ha dicho que en las "pocas" conversaciones que ha mantenido con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre este asunto, le ha mostrado que no tiene "ningún género de duda" sobre el presidente del Parlamento. "No ha salido a defenderlo porque cree que no hay nada que defender", ha zanjado.