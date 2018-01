Marín (Cs) no comparte el viaje de Susana Díaz a Bruselas y critica que "ni informe ni consulte a nadie"

Publicado 30/01/2018 14:17:11 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha dicho que no comparte el viaje institucional que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha iniciado a Bruselas, al tiempo que ha criticado que "ni informe ni consulte a nadie" sobre el mismo.

"Sólo nos consulta cuando tiene que sacar iniciativas o presupuestos adelante, pero de lo demás nos enteramos por los medios y no creo que sean las formas porque después en el Parlamento, a la hora de tomar una decisión, tiene que contar con los votos de Cs", ha asegurado.

A preguntas de los periodistas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), antes de visitar al grupo municipal de la formación en la localidad, Marín ha dicho, en referencia al viaje de la presidenta, que "las cosas se están sacando de sitio y de espacio".

"Yo soy responsable de mi grupo y no se me ocurre ir a negociar con el Gobierno de España porque para eso está mi grupo en el Congreso, ni tampoco ir a Europa porque eso está mi grupo allí", ha explicado el líder de Cs en Andalucía, quien ha insistido en que "cualquier propuesta la hacemos a través de nuestros representantes en estas instituciones".

Si bien, tras destacar que él no es quien para decirle a la presidenta de la Junta "dónde debe ir", Marín considera que sí tiene la "legitimidad" para decirle lo que piensa que debe hacer. "Y deben de respetarse las competencias del Gobierno porque la Unión Europea no llega a acuerdo directos con la Junta, sino con el Gobierno de España", ha subrayado.

En su opinión, "son relaciones de ámbito internacional y no sé hasta qué punto un presidente de la Junta tiene esa autonomía suficiente para ir a negociar los asuntos que Susana Díaz vaya a negociar a Bruselas". Además, según ha destacado, "ni informa ni consulta a nadie, nos enteramos por los medios y no creo que sean las formas".

MARÍN: "DÍAZ SACA DE CONTEXTO MIS DECLARACIONES" SOBRE GIBRALTAR

Marín se ha pronunciado también sobre la repercusión que han tenido sus críticas a la reunión mantenida la semana pasada entre Susana Díaz y el primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo. La propia presidenta de la Junta achacaba las palabras del líder de la formación naranja en Andalucía a una "vena centralista" o a una "crítica impostada".

Como se recordará, Marín consideró este lunes "una injerencia" por parte del Ejecutivo andaluz la citada reunión porque "puede afectar a las negociaciones en el ámbito internacional". En su opinión, este tipo de reuniones no son "afortunadas ni positivas" porque las negociaciones sobre la salida de Europa por parte de Reino Unido tiene que abordarse entre la Unión Europa, Reino Unido y el Gobierno de España.

El dirigente de Cs ha indicado que la presidenta de la Junta "saca de contexto" sus declaraciones. "O no me ha entendido, o no me he explicado bien o se ha precipitado en exceso", ha señalado, añadiendo que las relaciones entre la Junta y Gibraltar están "fuera de toda duda porque estamos obligados a entendernos y a colaborar".

"Yo me referí a atribuciones que no son competencia de un gobierno de una comunidad, la representación del Gobierno de España en ámbitos que son, a mi juicio, de carácter nacional y que afectan a las relaciones internacionales", ha sostenido Marín.

Para el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs, "una presidenta de la Junta tiene obligación de hacer muchas gestiones en sus responsabilidades, pero creo que quizás, o tiene que haber un diálogo más permanente con el Gobierno, algo que dudo que exista, o podemos interferir en las gestiones, acuerdos, relaciones y convenios en distintas materias entre dos países como España y Reino Unido".

Tras insistir en que esta reunión viene motivada por la salida de Reino Unido de la UE, Marín ha dicho que "sin poner en cuestión en ningún momento las relaciones entre Gibraltar y Andalucía porque muchos trabajadores del Campo de Gibraltar desempeñan su trabajo diario ahí, hay unos intereses comunes poner en valor pero dentro de unas conversaciones que se tienen que mantener en el ámbito de las relaciones entre dos países".