Marín (Cs): "Pedro Sánchez, con su decisión de eliminar aforamientos, pone en jaque a Susana Díaz"

Publicado 18/09/2018 12:31:31 CET

"Para eliminar los aforamientos andaluces hay que reformar el Estatuto de Autonomía, por lo que la decisión de Sánchez no elimina los privilegios a los políticos de Andalucía"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario y portavoz de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, ha advertido este martes de que el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para hacer una reforma exprés de la Constitución con el fin de eliminar los aforamientos en 60 días "pone en jaque una vez más al Gobierno de Andalucía y a Susana Díaz".

En una nota de prensa, Marín ha señalado las "discrepancias y desavenencias" entre ambos dirigentes socialistas al manifestar que "el primer envite fue el no a la reforma del sistema de financiación autonómica, que era el caballo de batalla que había mantenido la presidenta para excusar su falta de gestión en Andalucía".

"Ahora Sánchez le dice sencillamente que pretende reformar la Constitución para eliminar los aforamientos, con el error de la presidenta de la Junta de no saber, o no entender, que eso no afecta para nada a la decisión de eliminar aforamientos en Andalucía", ha explicado Marín, quien ha recordado que para hacerlo en Andalucía hay que "aprobar un proyecto de ley, remitirlo al Congreso de los Diputados y, una vez que éste diga que no hay ningún tipo de incompatibilidad con la ley nacional, devolverlo a Andalucía para que lo ratifique el Parlamento y que se convoque un referéndum, ya que hay que reformar el Estatuto de Autonomía".

Así, el líder del partido naranja ha incidido en que "las cosas de Andalucía se resuelven en Andalucía" pues "Sánchez no podrá eliminar los aforamientos de los políticos andaluces", toda vez que ha lamentado que Susana Díaz "no tenga voluntad de cumplir con lo que ha firmado ni de eliminar privilegios a la clase política en Andalucía", en alusión al pacto de investidura que rubricaron el PSOE-A y Cs tras las elecciones del 2015. Eliminar dichos privilegios, a juicio de Marín, "tendrá que hacerlo el gobierno que venga dentro de unos meses".